Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino a una base della Raf utilizzata dagli Usa contro l’Iran: «Diversi arresti e zona evacuata»

Diversi uomini sono stati fermati e alcune abitazioni sono state evacuate nell'area di Whelford, vicino alla base della Royal Air Force di Fairford: «Restiamo vigili»

Diverse persone sono state arrestate e alcune abitazioni evacuate nella zona di Whelford, nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra, in seguito ad un allarme esplosivi dopo la segnalazione nei pressi di una base aerea della Royal Air Force (Raf) di Fairford utilizzata dagli Stati Uniti. Il primo ministro britannico, Andy Burnham, viene tenuto «costantemente informato». L’indagine – scrive la Bbc – è stata affidata all’antiterrorismo britannica.

Cosa è successo

La polizia ha riferito che gli uomini sono stati presi in custodia con l’accusa di violazione delle norme sugli esplosivi (Explosives Act) in relazione all’incidente avvenuto vicino alla base Raf Fairford. Sul posto è intervenuta la squadra specializzata dell’esercito per la bonifica di ordigni esplosivi, che sta esaminando alcuni veicoli. «Per ragioni di sicurezza operativa non discuteremo specifiche misure di protezione delle forze», ha dichiarato un portavoce dell’Us Air Force. Le forze statunitensi e britanniche presenti nella base, ha aggiunto, «adotteranno le misure appropriate per garantire la sicurezza e la protezione dei nostri militari, civili e delle loro famiglie».

Il comunicato della polizia

Nel frattempo, gli agenti di polizia armati continuano a presidiare il perimetro di sicurezza istituito vicino al villaggio di Whelford. Nell’area è stata segnalata una massiccia presenza di servizi di emergenza, tra cui una squadra specializzata per interventi in aree a rischio. La Polizia del Gloucestershire ha intanto emesso un comunicato affermando di ritenere che l’episodio sia «circoscritto».

Dove si trova la base di Fairford

La base di Fairford si trova nel Sud-Est del Paese. Il governo britannico ha autorizzato gli Stati Uniti a utilizzarla per condurre raid contro le postazioni missilistiche iraniane che stanno attaccando le navi nello Stretto di Hormuz.

Foto copertina: ANSA/EPA/NEIL HALL | Un furgone della polizia percorre una strada di Londra, in Gran Bretagna, il 26 gennaio 2026