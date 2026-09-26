Estate di caldo record, in Europa è l’Italia a pagare il conto più alto: «Persi 28 miliardi di euro»

Le cifre sono contenute nel nuovo Climate Risk Tracker, lo strumento sviluppato da Allianz per monitorare i rischi legati al cambiamento climatico. Il costo per l’intera economia europea è stato di 113 miliardi

L’emergenza caldo presenta un conto sempre più salato per l’economia europea. Secondo le stime di Allianz, le temperature estreme registrate durante l’estate hanno provocato quest’anno perdite per circa 113 miliardi di euro, a causa degli effetti negativi sulla produttività e sulla produzione. A pagare il prezzo più alto sarebbe stata l’Italia, con perdite stimate in 28 miliardi di euro. Seguono la Germania, con 25 miliardi, e la Francia, con 20 miliardi. Nel complesso, l’impatto sul sistema economico europeo equivale a poco meno dello 0,5% della produzione prevista per l’anno in corso.

Il nuovo Climate Risk Tracker

Le cifre sono contenute nel nuovo Climate Risk Tracker, lo strumento sviluppato da Allianz per monitorare i rischi legati al cambiamento climatico. Il sistema combina dati meteorologici e informazioni sui danni provocati dagli eventi estremi con modelli in grado di stimarne le conseguenze economiche. Il caldo intenso incide sull’economia soprattutto attraverso la riduzione della produttività del lavoro, l’aumento delle pause e le assenze dei lavoratori durante i periodi caratterizzati dalle temperature più elevate.

I danni provocati dalle catastrofi naturali

Nel suo report, Allianz ha inoltre stimato in 50 miliardi di euro i danni subiti dalla Germania negli ultimi cinque anni a causa di tempeste, alluvioni e altri eventi meteorologici estremi. In questo periodo, le perdite annuali nel Paese sono state in media il doppio rispetto a quelle registrate tra il 2000 e il 2019. A livello globale, invece, i danni provocati dalle catastrofi naturali sono aumentati del 54%.

I rischi per il 2027

Le prospettive per i prossimi anni restano altrettanto complesse. Allianz ha evidenziato infatti ulteriori rischi economici legati al possibile ritorno del fenomeno meteorologico El Niño. Se il 2027 dovesse essere caratterizzato da temperature particolarmente elevate, la produzione economica dei 144 Paesi analizzati potrebbe ridursi complessivamente di 392 miliardi di euro. Secondo le stime della compagnia assicurativa, la Cina sarebbe il Paese maggiormente colpito.