Russia-Ucraina, raid su Kiev. Medvedev al ministro degli Esteri polacco Sikorski: «Vassallo del Regno Unito, contro noi perdete ogni volta» – La diretta

Attacchi con droni hanno interessato nella notte. Zelensky: «Gli Usa hanno proposto trilaterale tecnico con Mosca negli Emirati»

Una nuova e imponente ondata di attacchi con droni ha interessato nella notte i territori di Russia e Ucraina, registrando vittime, feriti e danni materiali su entrambi i fronti. Secondo quanto riferito dalla televisione di Stato russa e dalle autorità locali, gli attacchi condotti dai droni ucraini hanno provocato un morto e 12 feriti. Sul fronte opposto, l’Aeronautica militare ucraina ha registrato un massiccio attacco coordinato da parte delle forze russe a partire dal tardo pomeriggio di ieri. Specialmente su Kiev, dove è morto un quattordicenne. Intanto pesa ancora il del discorso di Volodymyr Zelensky a New York, focalizzato sulla denuncia del supporto militare nordcoreano a Mosca. Dalla Francia, il presidente Macron ha stimato invece la concreta possibilità di un nuovo reclutamento di massa russo fino a 300.000 uomini per sostenere la pressione sul fronte.