Russia-Ucraina, raid su Kiev. Medvedev al ministro degli Esteri polacco Sikorski: «Vassallo del Regno Unito, contro noi perdete ogni volta» – La diretta
Una nuova e imponente ondata di attacchi con droni ha interessato nella notte i territori di Russia e Ucraina, registrando vittime, feriti e danni materiali su entrambi i fronti. Secondo quanto riferito dalla televisione di Stato russa e dalle autorità locali, gli attacchi condotti dai droni ucraini hanno provocato un morto e 12 feriti. Sul fronte opposto, l’Aeronautica militare ucraina ha registrato un massiccio attacco coordinato da parte delle forze russe a partire dal tardo pomeriggio di ieri. Specialmente su Kiev, dove è morto un quattordicenne. Intanto pesa ancora il del discorso di Volodymyr Zelensky a New York, focalizzato sulla denuncia del supporto militare nordcoreano a Mosca. Dalla Francia, il presidente Macron ha stimato invece la concreta possibilità di un nuovo reclutamento di massa russo fino a 300.000 uomini per sostenere la pressione sul fronte.
Medvedev risponde al ministro degli Esteri polacco Sikorski
«Il ministro degli Esteri polacco Sikorski ha dichiarato con orgoglio: “Combattiamo contro i russi da prima che esistessero gli Stati Uniti“. In un certo senso è vero, ma ha dimenticato di aggiungere: “E abbiamo perso ogni singola volta”. Proprio come accadde nel 1612, e come accadde durante le “Spartizioni della Polonia” nel XVIII, XIX e XX secolo. Naturalmente, l’orgoglioso ministro non sa nulla di come sia stata evitata la definitiva scomparsa dei polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. In fin dei conti è un vassallo dei britannici, con una scarsa istruzione, fin dal 1987, e la storia l’ha imparata dagli anglosassoni». Queste le parole di Dmitry Medvedev (vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo). Un attacco polemico, volto a sminuire la Polonia, la sua sovranità e la sua storiografia, in risposta alle affermazioni del ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski.
Nel 1610 le truppe polacche occuparono il Cremlino di Mosca, ma nel 1612 una rivolta popolare russa le cacciò. In Russia il 4 novembre si festeggia la “Giornata dell’Unità Nazionale” proprio per commemorare questo evento. Altro aspetto è invece quello collegato alla seconda guerra mondiale. Mosca sostiene la narrativa secondo cui l’Armata Rossa avrebbe “liberato” la Polonia dall’occupazione nazista (omettendo il ruolo dell’invasione sovietica della Polonia del 1939 e l’imposizione del regime comunista satellite nel dopoguerra).
Zelensky: «Usa hanno proposto trilaterale tecnico con Mosca negli Emirati»
Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data, e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Lo ha affermato il capo dello Stato durante un colloquio con i giornalisti, secondo quanto riportato da un corrispondente di Ukrinform. «Per quanto riguarda l’incontro trilaterale, la parte americana ha proposto di prepararlo e di incontrarsi in un formato trilaterale a livello tecnico», ha detto Zelensky. «Siamo in attesa di proposte dagli Stati Uniti riguardo alla data. Quanto al luogo, gli Stati Uniti hanno suggerito gli Emirati Arabi Uniti», ha aggiunto il leader ucraino.