La Moldavia: 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo. Incendio Starlink in Polonia: «È sabotaggio»

La presidente Sandu: la guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa

La presidente moldava Maia Sandu denuncia su X che «l’attacco massiccio della Russia contro l’Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina: 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord» del paese. Secondo Sandu «la guerra della Russia mette in pericolo tutta l’Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l’Ucraina». Intanto in Polonia un incidente che ha coinvolto Starlink è stato definito un sabotaggio dal governo.

L’incendio

Nella serata di mercoledì 23 settembre un incendio presso una stazione di comunicazioni satellitari Starlink situata in Polonia centrale. Quella che fornisce connettività all’area,inclusa l’Ucraina. A farlo sapere è stato il vice primo ministro Krzysztof Gawkowski, aggiungendo che i sistemi sono ora nuovamente operativi. La Polonia è in stato di allerta elevata per possibili atti di sabotaggio sin dall’invasione russa della vicina Ucraina, avvenuta nel 2022. La Russia ha ripetutamente negato qualsiasi coinvolgimento in tali azioni.

Guerra ibrida

«L’incendio ha avvolto la centrale elettrica e il generatore. È evidente che questo atto di sabotaggio è stato deliberatamente pianificato per mettere fuori uso la stazione, interrompendo di fatto la connessione internet… e bloccando l’accesso alla rete per diverse istituzioni, tra cui l’esercito ucraino», ha affermato. «Sebbene oggi tutto sia operativo, dobbiamo riconoscere — come ha recentemente osservato il primo ministro Tusk — che si tratta di un elemento di guerra ibrida». Ha poi aggiunto che, pur non essendo stato ancora accertato che la Russia sia responsabile dell’incendio, «molti indizi suggeriscono che l’episodio rientri nella nuova dottrina di attacco russa».

Immagine di copertina: Poliția R. Moldova, Facebook