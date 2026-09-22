Inizia l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, attesa per Trump. Tajani incontra il ministro iraniano Araghchi – La diretta
Si apre in un clima di profonde divisioni internazionali l’81ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. A inaugurare i lavori saranno il Segretario Generale António Guterres e il Presidente dell’Assemblea Khalilur Rahman, seguiti dai primi attesi interventi dei leader mondiali: il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il presidente statunitense Donald Trump.
L’agenda dei leader e il caso Abbas
Nel corso della prima giornata prenderanno la parola anche il Re di Giordania Abdullah II, il presidente turco Erdogan, l’emiro del Qatar Al Thani e il presidente lituano Nausėda. Per domani sono attesi gli interventi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del presidente iraniano Masoud Pezeshkian.
Giovedì sarà invece la volta del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del presidente palestinese Mahmoud Abbas. Quest’ultimo interverrà solamente in videoconferenza a causa del secondo rifiuto consecutivo da parte degli Stati Uniti di concedergli il visto d’ingresso.
Sanchez salta l'appuntamento dei leader con Trump
Sullo sfondo dei lavori si inseriscono le dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che pur favorevole a una riforma per ampliare il numero dei membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ha ribadito l’importanza fondamentale del diritto di veto per la stabilità della struttura delle Nazioni Unite.
Sul fronte diplomatico, da segnalare il rifiuto del premier spagnolo Pedro Sánchez, che ha scelto di non partecipare al ricevimento offerto da Donald Trump ai capi delegazione per “motivi di agenda”, nonostante non risultino altri impegni ufficiali a suo carico nel pomeriggio.
Tajani a colloquio con Araghchi
Fitta l’agenda del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani a margine dell’Assemblea. Tajani ha già avviato una bilaterale con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi — giunto a New York con una scorta speciale assegnata dal Diplomatic Security Service statunitense su valutazione delle minacce — oltre a incontri previsti con i colleghi di India e Repubblica Dominicana.
La giornata del ministro italiano proseguirà con la partecipazione all’apertura del dibattito generale, riunioni con la delegazione parlamentare e la rete consolare, un evento sull’emigrazione all’Istituto Italiano di Cultura e, in serata, il co-presidio della riunione informale sul Sahel insieme a Germania e Svizzera.