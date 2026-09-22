Inizia l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, attesa per Trump. Tajani incontra il ministro iraniano Araghchi – La diretta

L'81esima sessione è l'ultima sotto la presidenza di Antonio Guterres. Sanchez evita il ricevimento del presidente Usa

Si apre in un clima di profonde divisioni internazionali l’81ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. A inaugurare i lavori saranno il Segretario Generale António Guterres e il Presidente dell’Assemblea Khalilur Rahman, seguiti dai primi attesi interventi dei leader mondiali: il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il presidente statunitense Donald Trump.

L’agenda dei leader e il caso Abbas

Nel corso della prima giornata prenderanno la parola anche il Re di Giordania Abdullah II, il presidente turco Erdogan, l’emiro del Qatar Al Thani e il presidente lituano Nausėda. Per domani sono attesi gli interventi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Giovedì sarà invece la volta del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del presidente palestinese Mahmoud Abbas. Quest’ultimo interverrà solamente in videoconferenza a causa del secondo rifiuto consecutivo da parte degli Stati Uniti di concedergli il visto d’ingresso.