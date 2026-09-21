Trova tutti i lettini in spiaggia occupati, partono schiaffi e pugni. Le urla poi la tragedia: com’è morto un 82enne in vacanza in Grecia

In arresto è finito un uomo di 76 anni e una 21enne che era in vacanza con lui, per poi essere rilasciata. La discussione degenerata in rissa a cui avrebbero partecipato più persone

La polizia greca ha aperto un’indagine sulla morte di un uomo di 82 anni, avvenuta dopo una lite a pugni e schiaffi per un lettino da spiaggia a Vouliagmeni, sul litorale della Riviera di Atene, come riporta il Guardian. L’anziano era arrivato allo stabilimento il 20 settembre poco prima delle 10, sperando di trovare un posto libero, ed era con la moglie. Quando è risultato che i lettini erano pochi, ha iniziato a discutere con un altro bagnante, descritto dalle autorità come «un uomo di 76 anni a lui sconosciuto». Il confronto è degenerato in una colluttazione alla quale, secondo la ricostruzione, avrebbero partecipato anche altre persone. Si ritiene che l’82enne abbia avuto un arresto cardiaco durante lo scontro.

Cosa è successo dopo la rissa: soccorsi, autopsia e arresti

L’emittente pubblica greca Ert riferisce che l’uomo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Nonostante i tentativi dei medici, è morto «a causa delle lesioni riportate», e le autorità hanno disposto l’autopsia. La polizia ha arrestato il 76enne con l’accusa di «lesioni personali che hanno portato alla morte», e oggi l’uomo dovrebbe comparire davanti al pubblico ministero. In manette è finita anche una ragazza di 21 anni che era con lui, poi rilasciata. Il gestore dello stabilimento balneare è stato trattenuto per essere interrogato.

Le versioni dei testimoni e del 76enne

A Star, emittente privata greca, un testimone oculare ha raccontato: «È scoppiato il caos. Le urla erano così forti che si sentivano dall’altra parte della spiaggia». Un altro testimone ha spiegato che l’82enne stava aspettando altre persone e aveva occupato dei posti, circostanza che sembra aver fatto scattare la discussione. Sempre a Star, il 76enne ha fornito la sua versione: «Siamo andati a prendere, insieme alla ragazza, due lettini che erano stati occupati poggiandovi delle cose, e mentre ci avvicinavamo per prenderli l’altro uomo ha gridato “lascia il lettino qui”». Al rifiuto della giovane, secondo il suo racconto, l’anziano l’avrebbe insultata e poi colpita con un pugno in faccia. «Mentre ci allontanavamo, ha colpito anche me», ha aggiunto.

Un episodio senza precedenti per la Grecia

«L’episodio è al vaglio degli inquirenti», ha dichiarato una fonte, che ha definito la rissa un fatto senza precedenti. Ha poi spiegato: «In Grecia i dissapori si esprimono a voce alta, con molte urla e grida, non con risse a pugni come questa, specialmente tra due anziani. Credo sia proprio questo a rendere l’accaduto così scioccante».

Foto di Polina Kuzovkova su Unsplash