Elezioni in Germania: Afd è il primo partito in Meclemburgo-Pomerania. Merz incassa la nuova sconfitta: «Avanti comunque» – La diretta
Alternativa per la Germania avrebbe raccolto il numero più alto di voti nelle elezioni regionali in Meclemburgo-Pomerania Anteriore secondo gli exit poll Ard pubblicati da Der Spiegel. Afd avrebbe il 37% dei voti, la Spd il 35,5%. Crollo della Cdu al 5,5%. La Linke si attesterebbe sul 7,5% dei voti, i Verdi sul 5% così come il partito di Sahra Wagenknecht (Bsw).
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Weidel (Afd): «Merz tragga le sue conseguenze, noi siamo il partito più forte del paese»
In un’intervista rilasciata all’emittente pubblica ZDF, Alice Weidel, la leader dell’estrema destra tedesca ha analizzato la débâcle dei cristiano-democratici, attribuendola alla forte crescita di consensi della sua formazione politica. «La CDU ha ottenuto risultati così deludenti nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, a Berlino e a livello federale perché ora siamo noi il primo partito in Germania. E questo significa chiaramente che Friedrich Merz deve trarne le dovute conseguenze: deve farlo per rispetto del suo partito e per il bene della Germania», ha dichiarato.
Il messaggio inviato dalla leadership dell’AfD punta non soltanto a certificare il momento di crisi della CDU, ma guarda già agli equilibri futuri. L’obiettivo dichiarato a lungo termine, ha ribadito Weidel, è quello di rompere il cosiddetto “cordone sanitario” e costringere i conservatori ad avviare trattative ufficiali per una coalizione di governo.
Merz: «Avanti comunque, riforme come antidoto al veleno dell'autoritarismo»
Le riforme come antidoto «al veleno dell’autoritarismo». Friedrich Merz annuncia che il processo avviato dal suo governo va avanti, nonostante la nuova debacle del suo partito (Cdu) nel voto in Meclemburgo-Pomerania e a Berlino. «Le nostre riforme – ha affermato in una dichiarazione dopo gli exit poll – sono il mezzo per combattere il veleno dell’autoritarismo che sta penetrando sempre più in profondità nella nostra società. Ciò che c’è da fare ora richiede spina dorsale, fermezza e pazienza. Io dimostrerò di averle, come presidente della Cdu e, soprattutto, come Cancelliere federale del nostro Paese».
Elif Eralp, leader di Linke: «Abbiamo fatto la storia»
«Care berlinesi e cari berlinesi a oggi cambiamo la nostra città. Abbiamo scritto la storia oggi a Berlino». Lo ha detto Elif Eralp, candidata della sinistra della Linke parlando subito dopo gli exit poll delle regionali di Berlino che la danno al 26% e dunque vincente contro la Cdu, che esprime il sindaco uscente, data al al 20. «Il segnale dell’amore e della giustizia hanno vinto contro l’odio», ha aggiunto.
Anche le proiezioni confermano il sorpasso di Afd
Secondo le prime proiezioni appena trasmesse dalle emittenti pubbliche tedesche Ard e Zdf, i dati confermano il sorpasso storico della destra radicale nel Meclenburgo-Pomerania Anteriore con il 38% dei voti, due punti percentuali in più rispetto agli exit poll. Segue l’Spd con il 37%, Die Linke con il 9%, la Cdu al 6% i Verdi al 5%.
Exploit berlinese per la sinistra Linke
A Berlino Linke spopola: tocca il 24% delle preferenze nel voto regionale celebrato oggi nella città stato, secondo i primi exit poll pubblicati da Der Spiegel. La Cdu raccoglie il 20% dei voti, Afd il 16%, i Verdi il 15%, la Spd il 12, Bsw il 5%.