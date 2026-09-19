«Non siamo in guerra con l’Italia», gli Houthi e l’avvertimento al governo Meloni dopo l’attacco al caccia italiano. Fiamme all’aeroporto di Riad – La diretta

Gli Houthi insistono a precisare che con Roma non c’è alcuno scontro. Lo aveva detto prima all’Adnkronos Nasr al-Din Amer, vice capo dell’Autorità per i media del movimento yemenita, dopo l’attacco alla base aerea di Ta’if, in Arabia Saudita, dove è stato colpito e distrutto un F-2000 dell’Aeronautica italiana. Lo ha ribadito il funzionario del ministero dell’Informazione del governo Houthi Muhammad Mansur all’Ansa. «Non siamo in guerra con l’Italia, né desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro Paese o che sostenga atti di aggressione contro la nostra Nazione e il nostro popolo», ha dichiarato Amer.

Quanti militari americani sono morti in Medio Oriente nella guerra contro l’Iran

Sul versante americano, il Washington Post riporta che nella guerra in corso contro l’Iran i soldati statunitensi morti in Medio Oriente sarebbero più di quelli dichiarati ufficialmente. Il quotidiano scrive infatti che «il Pentagono ha nascosto il numero di militari Usa morti in Medio Oriente», e il conteggio reale supererebbe quindi le cifre rese pubbliche dal dipartimento della Difesa.