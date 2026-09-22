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Lo schiaffo di Melania a Donald: mentre lui caccia le tv dalla Casa Bianca, lei invita la Cnn al suo evento all’Onu

22 Settembre 2026 - 17:17 Michela De Marchi Giusto
Melania Trump all'Assemblea dell'Onu
Melania Trump all'Assemblea dell'Onu
La reporter Betsy Klein ha ottenuto l'accredito per seguire la riunione di Fostering the Future Together, l'iniziativa organizzata dalla first lady per l'IA
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L’informazione statunitense è nel mezzo di un terremoto. Prima Donald Trump toglie l’accredito per entrare alla Casa Bianca a Cnn, Politico e MsNow accusandole di «diffondere fake news» su di lui. Poi le altre emittenti televisive si schierano con le testate colpite e scelgono di rinunciare alla copertura informativa della Whiter House. E ancora The Donald decide di fondare la propria rete, la Trump Tv, per celebrare i suoi successi. A questo scontro si inserisce ora un ultimo tassello. La moglie Melania Trump ha autorizzato una reporter della Cnn a seguire un suo evento a New York ai margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Le giornaliste della Cnn erano presenti grazie a Melania

Nonostante il blocco del presidente, la reporter della Cnn, Betsy Klein, è riuscita a ottenere l’accredito per seguire la riunione di Fostering the Future Together, che si terrà martedì 22 settembre a New York. Arrivato al Palazzo di Vetro, Trump è stato approcciato invece dalla giornalista della Cnn Kaitlan Collins, che gli ha chiesto un commento sul gradimento degli americani verso la guerra in Iran scatenata dagli Stati Uniti. Il tycoon ha affermato: «Sono sorpreso che Cnn sia qui a coprirmi. Non dovrebbe esserci, aveva detto che non mi avrebbe coperto». Per poi cambiare argomento, sottolineando solo: «È un onore essere all’Onu, stiamo facendo molti progressi».

Anche Rubio accetta i canali banditi

Non solo Melania si è mostrata aperta verso le emittenti televisive. Durante un ricevimento stampa tenutosi domenica a Manhattan, il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato liberamente con i giornalisti presenti. L’evento era stato organizzato da Dylan Johnson, assistente segretario di Stato per gli affari pubblici globali degli Stati Uniti ed erano presenti i reporter di Cnn, Politico e MsNow.

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Cos’è Forestering the Future Together, l’iniziativa di Melania

L’evento Forestering the Future Together è stato organizzato da Melania con lo scopo di mostrare un uso corretto dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie ai bambini. E non è una novità. Già durante l’Assemblea Generale dello scorso settembre, aveva riunito first lady e first gentleman per creare una sinergia tra governi e aziende tecnologiche. Tra le altre, sono state coinvolte Google, Microsoft, Adobe, Meta, OpenAI, xAI, Palantir e Zoom. Quello dell’IA è un tema molto sentito da Melania, soprattutto dopo il dibattito delle scorse settimane tra i Big Tech sui modi sregolati con cui possono essere usate le tecnologie. La First Lady si è inserita nella discussione, decidendo di regalare a 1500 ragazzi gli abbonamenti StudyFetch, piattaforma educativa basata proprio sull’IA. Inoltre, ha donato i computer che eseguono i modelli di intelligenza artificiale, i Jetson Nano Developer Kit, agli alunni di una scuola elementare della North Carolina.

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