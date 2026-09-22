Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Reti tv sospendono copertura in solidarietà a Cnn e Politico, evento senza audio alla Casa Bianca – Il video

22 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, 22 settembre 2026 Le principali reti televisive statunitensi appartenenti al pool che segue a rotazione le attività della Casa Bianca hanno sospeso lunedì la copertura degli impegni pubblici del presidente Donald Trump. La decisione è stata assunta in segno di solidarietà nei confronti di Cnn, Politico e MsNow, testate a cui l'amministrazione statunitense ha revocato l'accesso alla residenza presidenziale e sede del governo. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«AfD vuole la secessione dell’Alto Adige», l’allarme di Tajani. La replica di AfD: «Riprenderci il Südtirol? È una stupidaggine»

2.

Mario Adinolfi va in carcere, punito dal gip che gli aveva vietato i social. Lui protesta: «Sono il primo italiano che subisce questo arresto»

3.

Renzi pubblica la foto di Tajani in minigonna dopo le dichiarazioni sulle donne: «È un meme, ministro retrogrado»

4.

Schlein al Festival di Open: «Fino a che non c’è una pace giusta è giusto sostenere l’Ucraina. Meloni ci dica quando andremo a votare» – Il video

5.

Beppe Grillo ospite da Fedez a Pulp Podcast: «Non fonderò un nuovo partito». L’attacco a Conte sul M5s «biodegradabile»