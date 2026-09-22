Reti tv sospendono copertura in solidarietà a Cnn e Politico, evento senza audio alla Casa Bianca – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 22 settembre 2026 Le principali reti televisive statunitensi appartenenti al pool che segue a rotazione le attività della Casa Bianca hanno sospeso lunedì la copertura degli impegni pubblici del presidente Donald Trump. La decisione è stata assunta in segno di solidarietà nei confronti di Cnn, Politico e MsNow, testate a cui l'amministrazione statunitense ha revocato l'accesso alla residenza presidenziale e sede del governo. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev