Trump esclude i giornalisti di Cnn, MsNow e Politico dalla Casa Bianca e punta sull’informazione fai-da-te: al via il canale Trump Tv

Il presidente ha lanciato un suo canale che trrasmetterà in diretta streaming 24 ore su 24. E intanto le tv a cui è stato revocato l'accredito per la Casa Bianca hanno deciso di fare causa a Trump per violazione del primo emendamento della Costituzione

Una diretta streaming 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per riportare tutti i successi dell’amministrazione Trump senza filtri. È il nuovo canale video lanciato dal tycoon, Trump Tv: The Essential Station, visibile sul canale Youtube o sull’app ufficiale. La novità arriva in un momento turbolento per l’informazione statunitense. Ovvero dopo la revoca dell’accredito per entrare alla White House imposto a Cnn, MsNow e Politico. Le tre reti sono state accusate dal presidente di «diffondere fake news» su di lui e hanno risposto con una causa legale contro il leader per aver violato la libertà di stampa.

Che cos’è Trump Tv

Watch this space 👀 https://t.co/xQIKAlT2C9 — Kaelan Dorr (@Kaelan47) September 21, 2026

Il nuovo canale di Trump è stato presentato con un post su X da Kaelan Dorr, vice assistente del leader. «Benvenuti nella Trump Tv. – si legge nel post – La stampa, in alcuni casi, ha riportato in modo inaccurato o non ha riportato affatto i numerosi successi da record dell’Amministrazione a beneficio di tutti gli americani». Come video di lancio è stato scelto il discorso pronunciato da The Donald lo scorso 3 luglio a Mount Rushmore. Il canale sarà attivo h24 in una diretta streaming che mostrerà le imprese del tycoon «senza filtri», come precisa Dorr nel post su X.

Perché il tycoon ha fondato il proprio canale di informazione

La scelta di Trump di fondare un proprio canale di informazione non arriva all’improvviso. Si inserisce nel braccio di ferro innescato contro alcune emittenti televisive, Cnn, Msnow e Politico, a cui è stato negato l’accesso alla Casa Bianca. Il leader Usa ha accusato le tre testate di «scrivere solo cose negative» sulla sua amministrazione e che sono «una minaccia per la sicurezza nazionale». Poi in conferenza stampa con il sindaco di New York Zohran Mamdani da Gracie Mansion ha spiegato: «Lo faccio solo perché penso che anche la stampa abbia un dovere».

Ha poi aggiunto: «Io penso che questi media abbiano il dovere di essere imparziali. E davanti alle fake news, io credo veramente di avere il dovere di non consentirle in una casa così speciale». Per The Donald il suo obbligo, ha ribadito, è di «non consentire le fake news, che sono molto negative per il Paese». Di conseguenza ha scelto di bandire le tre testate giornalistiche.

Welcome to TrumpTV



The press, in some cases, reported inaccurately or not at all on the Administration’s many record breaking accomplishments on behalf of all Americans.



Trump TV is a 24/7 livestream of the Administration’s greatest hits, unfiltered.



All on the White House… pic.twitter.com/r4RDlRbAW1 — Kaelan Dorr (@Kaelan47) September 21, 2026

Le altre emittenti televisive contro The Donald

La decisione del tycoon ha innescato la risposta di altri canali statunitensi, che si sono detti pronti a sospendere la coperture degli eventi presidenziali se alla Cnn non verrà ridato il suo accredito. Il pool di emittenti televisive, infatti, lavora in squadra, alternando la copertura alla White House tra Abc, Cbs, Cnn, Fox News e Nbc, che poi distribuiscono le riprese alle altre testate. «A partire da oggi, il pool televisivo non coprirà gli eventi a cui partecipa il presidente» ha spiegato Bryan Boughton, rappresentante di Fox.

Da mercoledì 23 settembre in aula davanti al giudice Kelly

La questione non ha solo un peso per l’informazione pubblica degli Stati Uniti, ma avrà risvolti anche legali. I canali colpiti, infatti, hanno intentato una causa contro il presidente e la prima udienza è prevista per mercoledì 23 settembre alle 15:30 a Washington. Nella loro denuncia, le tre testate sostengono che la decisione sia una «violazione diretta del Primo Emendamento» della Costituzione Usa, secondo cui deve essere garantita la libertà di stampa. Del caso di occuperà il giudice Tim Kelly, che già aveva seguito un episodio simile durante la prima amministrazione Trump, quando all’allora giornalista della Cnn, Jim Acosta, era stato revocato l’accredito stampa per entrare alla Casa Bianca dopo uno scontro con il presidente. Il tesserino gli era stato poi restituito dopo 12 giorni su richiesta del giudice. Di fronte alla denuncia, Trump ha già risposto con un post su Truth, affermando che presenterà ricorso.

Le critiche sui social: «come Cina e Russia» e «rete di propaganda»

A criticare il nuovo canale di The Donald non sono solo stati i canali televisivi, ma anche vari utenti social che ritengono la diretta un mezzo di comunicazione gestito dallo Stato per controllare l’informazione al pari di Cina e Russia. «Un altro dittatore non aveva forse un mezzo di comunicazione statale. O me lo sono immaginato?» ha scritto su X Breck Worsham, ex sostenitrice del tycoon ed esponente di destra. Mentre per Philip Lewis, vicedirettore di HuffPost, la novità trumpiana non è altro che una rete di propaganda. «Nel contesto del divieto imposto da Trump a tre organi di informazione – ha detto Lewis a Newsweek – la Casa Bianca sta ora promuovendo la propria rete di propaganda».