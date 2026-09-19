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Trump bandisce da Casa Bianca Cnn, Politico e Msnow: Sono fake news, serve informazione onesta – Il video

19 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 18 settembre 2026 "Sì, lo difendo. Molto più… molto più di lei. Perché sono fake news. E ci si stanca così tanto di leggere e vedere fake news. Quando guardi la CNN, è semplicemente falsa. Per questo i loro ascolti non vanno bene." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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