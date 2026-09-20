Wsj: «Trump si prepara a imporre sanzioni alla Corte penale internazionale»
L'azione rischia di paralizzare le attività della Corte, escludendola dal circuito finanziario globale
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal sulla base di fonti statunitensi, l’amministrazione Trump si appresta a varare severe sanzioni contro la Corte Penale Internazionale (CPI). Le misure vieterebbero la maggior parte delle transazioni con il tribunale dell’Aia dopo un periodo di grazia di 6-7 mesi. L’iniziativa rischia di paralizzare le attività della Corte, precludendole l’uso del dollaro e isolandola di fatto dal circuito finanziario globale.
(in aggiornamento)
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