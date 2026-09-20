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Wsj: «Trump si prepara a imporre sanzioni alla Corte penale internazionale»

20 Settembre 2026 - 20:54 Stefania Carboni
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L'azione rischia di paralizzare le attività della Corte, escludendola dal circuito finanziario globale
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Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal sulla base di fonti statunitensi, l’amministrazione Trump si appresta a varare severe sanzioni contro la Corte Penale Internazionale (CPI). Le misure vieterebbero la maggior parte delle transazioni con il tribunale dell’Aia dopo un periodo di grazia di 6-7 mesi. L’iniziativa rischia di paralizzare le attività della Corte, precludendole l’uso del dollaro e isolandola di fatto dal circuito finanziario globale.

(in aggiornamento)

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