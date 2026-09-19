Carney (Canada) imita gesto delle 'mani a fisarmonica' di Trump, la sala scoppia a ridere – Il video
(Agenzia Vista) Ottawa, Canada 18 settembre 2026 Mimando il celebre gesto delle "mani a fisarmonica" tipico di Donald Trump, il primo ministro canadese Mark Carney ha strappato le risate della sala durante la presentazione del maxi piano per le energie pulite. Carney ha sottolineato la portata dell'investimento, pari a circa 70 miliardi di dollari canadesi, paragonando l'impatto infrastrutturale dell'iniziativa alla potenza di ben 18 dighe Hoover. Courtesy: Mark Carney Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev