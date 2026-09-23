Guerra in Ucraina: Kiev sotto attacco alle prime luci dell’alba. Varsavia, elicottero russo viola lo spazio aereo polacco: si alzano i caccia – La diretta

Dal Cremlino Dmitry Peskov respinge ogni diplomazia con Usa e Ucraina: «Al momento non esistono i presupposti per avviare negoziati di pace»

Nuova escalation nella notte sul fronte orientale: la capitale ucraina è stata bersagliata da un fitto raid russo che ha provocato due morti e ventitré feriti, devastando magazzini e stazioni di servizio in diversi quartieri. L’attacco ha causato la sospensione del servizio ferroviario in tutta la città. Parallelamente, si registra una nuova provocazione ai confini della NATO: un elicottero militare russo Mi-8 ha sconfinato per 42 secondi nello spazio aereo polacco a nord di Braniewo. Le forze armate di Varsavia hanno immediatamente fatto decollare i caccia, definendo l’episodio un chiaro test di Mosca alla prontezza della difesa aerea dell’Alleanza.