L’Iran propone agli Usa un piano in sette giorni per la fine della guerra

La trattativa prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz entro una settimana. Le trattative sul nucleare di Teheran e le elezioni Midterm

L’Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di sette giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che dura ormai da quasi sette mesi. Secondo quanto riportato dal New York Times, la proposta di Teheran prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz entro la fine del settimo giorno. A patto però che vengano soddisfatte determinate condizioni. Secondo il piano, l’Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio strategico e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative globali sul programma nucleare di Teheran.

La proposta

Il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano si basa sul memorandum d’intesa già raggiunto dalle due parti a giugno. Araghchi ha espresso ai giornalisti dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’auspicio che un accordo venga raggiunto prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Ha aggiunto che sarebbe meglio raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Un funzionario americano a conoscenza dei colloqui ha riferito che l’amministrazione sta conducendo discussioni positive e costruttive attraverso intermediari. Ma gli Usa non hanno intenzione di affrettare la conclusione di un accordo.

Un accordo graduale

Un alto funzionario iraniano ha detto a Reuters che la soluzione più plausibile per superare l’impasse sarebbe un accordo graduale. L’Iran consentirebbe la navigazione attraverso Hormuz in cambio della revoca del blocco economico statunitense e del possibile sblocco dei propri fondi congelati. Ciò richiederebbe che il presidente statunitense Donald Trump accettasse un’altra soluzione temporanea, dopo il fallimento di una precedente intesa a luglio. Di conseguenza, una delle sfide principali per i negoziatori non è solo quella di delineare un accordo, ma anche di garantire che le eventuali concessioni siano sufficientemente solide da suscitare fiducia in entrambe le parti, hanno affermato le fonti.

Dopo le Midterm

Secondo Trump Stati Uniti e Iran possano raggiungere un accordo dopo le elezioni di metà mandato per il Congresso, previste per il 3 novembre. Un alto funzionario europeo ha osservato che gli iraniani «hanno una lunghissima lista di richieste». Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che, sebbene «l’Iran abbia un disperato bisogno di un accordo, il presidente Trump ha in mano tutte le carte e prenderà la decisione più vantaggiosa per gli Stati Uniti». Trump, ha aggiunto, resta aperto al dialogo con l’Iran alle giuste condizioni. Ma non ha alcuna necessità di negoziare. Gli Stati Uniti si trovano in una posizione di grande forza, controllando lo Stretto di Hormuz con un’economia iraniana ormai al collasso.

Le sanzioni

Il funzionario ha affermato che le sanzioni sono uno dei blocchi di maggior successo della storia. Hanno messo in ginocchio l’economia iraniana, lasciando il paese completamente privo di risorse. Trump preferisce lasciare che si compia l’ «inevitabile collasso iraniano» piuttosto che farsi «prendere in giro» da Teheran, ha aggiunto il funzionario. L’ex negoziatore statunitense Dennis Ross ha dichiarato di ritenere che vi sia solo il 30% di probabilità di raggiungere un accordo prima del voto, ma che entrambe le parti potrebbero avere motivi più validi per concludere l’intesa prima piuttosto che dopo le elezioni di metà mandato.

Hormuz

La riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe allentare le tensioni nel Golfo, contenere i prezzi del petrolio e contribuire ad abbassare il costo della benzina negli Stati Uniti, un tema politicamente sensibile. Le probabilità per l’Iran di ottenere un indispensabile sollievo economico potrebbero essere maggiori finché Trump mantiene un forte incentivo politico a raggiungere un’intesa. Dopo le elezioni di metà mandato, secondo Ross, Trump potrebbe trovarsi con meno vincoli e mostrarsi più propenso a intensificare la pressione o a prendere in considerazione opzioni militari.

Una nuova guerra?

Pur cercando una via d’uscita diplomatica, Teheran si sta preparando all’eventualità di un nuovo conflitto con Washington, ha affermato il funzionario iraniano, accusando gli Stati Uniti di utilizzare il blocco economico e la minaccia dell’uso della forza come strumenti di coercizione. «Abbiamo il dito sul grilletto», ha dichiarato a Reuters l’alto funzionario iraniano. Fonti regionali hanno riferito che Teheran era disposta a stralciare dall’accordo principale la richiesta di pagamento di tariffe di transito per l’uso dello Stretto di Hormuz, spostandola in un allegato separato, poiché porre fine al blocco era diventata la priorità più urgente.

Le tariffe di transito

Gli stati del Golfo hanno respinto la proposta relativa al pagamento delle tariffe di transito. Secondo le fonti regionali, qualsiasi accordo sarebbe di natura temporanea e non comporterebbe un abbandono formale della posizione iraniana. Nell’ultimo mese le sanzioni hanno colpito le restanti compagnie aeree commerciali iraniane e le reti di supporto, nell’ambito di una campagna volta a recidere i canali economici vitali che sostengono il governo e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione.