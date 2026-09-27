Trump attacca una giornalista di MS Now: «Stai zitta» – Il video

Il presidente risponde alle domande di Akayla Gardner accusando la sua testata di produrre fake news

«Vuole che nel pool della Casa Bianca ci siano soltanto testate che la sostengono?». La domanda arriva da Akayla Gardner, corrispondente di MS Now. Donald Trump prima nega, poi attacca: «Voglio notizie vere, non fake news. Come voi». E quando la giornalista insiste chiedendogli se non voglia ricevere «domande difficili», il presidente degli Stati Uniti la interrompe: «Stai zitta».

La conversazione

Lo scambio è avvenuto sabato 26 settembre davanti alla Casa Bianca ed è stato ripreso in un video pubblicato dalla stessa amministrazione Trump. Arriva nel pieno di un nuovo scontro tra il presidente americano e alcune delle principali testate statunitensi, dopo il tentativo della Casa Bianca di escludere CNN, MS Now e Politico dai propri spazi e dalla copertura ravvicinata delle attività presidenziali.

L’accusa di Trump

Alla domanda di Gardner, Trump ha spiegato di volere una stampa «vera» e ha definito ancora una volta CNN e MS Now «fake news». Ha poi storpiato il nome dell’emittente chiamandola «MS DNC», accostandola al Democratic National Committee, l’organizzazione nazionale del Partito democratico. «Amo una stampa aperta e libera», ha sostenuto Trump durante lo scambio, precisando però di non volere quella che considera informazione falsa.