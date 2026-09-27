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Trump attacca una giornalista di MS Now: «Stai zitta» – Il video

27 Settembre 2026 - 12:22 Francesca Milano
Il presidente risponde alle domande di Akayla Gardner accusando la sua testata di produrre fake news
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«Vuole che nel pool della Casa Bianca ci siano soltanto testate che la sostengono?». La domanda arriva da Akayla Gardner, corrispondente di MS Now. Donald Trump prima nega, poi attacca: «Voglio notizie vere, non fake news. Come voi». E quando la giornalista insiste chiedendogli se non voglia ricevere «domande difficili», il presidente degli Stati Uniti la interrompe: «Stai zitta».

La conversazione

Lo scambio è avvenuto sabato 26 settembre davanti alla Casa Bianca ed è stato ripreso in un video pubblicato dalla stessa amministrazione Trump. Arriva nel pieno di un nuovo scontro tra il presidente americano e alcune delle principali testate statunitensi, dopo il tentativo della Casa Bianca di escludere CNN, MS Now e Politico dai propri spazi e dalla copertura ravvicinata delle attività presidenziali.

L’accusa di Trump

Alla domanda di Gardner, Trump ha spiegato di volere una stampa «vera» e ha definito ancora una volta CNN e MS Now «fake news». Ha poi storpiato il nome dell’emittente chiamandola «MS DNC», accostandola al Democratic National Committee, l’organizzazione nazionale del Partito democratico. «Amo una stampa aperta e libera», ha sostenuto Trump durante lo scambio, precisando però di non volere quella che considera informazione falsa.

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