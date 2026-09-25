L’elogio di Melania Trump: «Cresciuta sotto il comunismo, non mi è mancato nulla»

Durante un'intervista a Fox News la first lady prende le distanza dalla retorica di Donald Trump, che usa la parola «comunista» per attaccare i democratici

A pochi giorni dalla scelta di aprire il suo evento all’ONU ai giornalisti della CNN, nonostante fossero stati appena banditi dalla Casa Bianca da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Melania Trump è tornata a discostarsi dalla retorica del marito. Durante un’intervista rilasciata a Fox News, la first lady ha parlato anche della sua infanzia e, alla domanda del giornalista Brian Kilmeade su come mai gli europei dell’Est capiscano la libertà meglio degli occidentali, ha risposto: «Sono cresciuta sotto il comunismo e, in realtà, non mi è mancato nulla».

L’infanzia di Melania Trump nella ex Jugoslavia

La first lady ha poi ricordato i tempi in cui era bambina, in una Slovenia che all’epoca faceva parte della Jugoslavia di Tito (morto nel 1980, quando lei aveva 10 anni): «Sento di aver avuto un’infanzia molto bella e i miei genitori hanno dato alla mia famiglia una vita stupenda», precisando in ogni caso che «stavi attento a quello che facevi. Non si era liberi come qui negli Stati Uniti oggi».

La retorica di Trump sul comunismo

Il presidente degli Stati Uniti utilizza spesso il termine «comunismo» in modo dispregiativo per attaccare il fronte democratico. Più volte ha accusato il Partito democratico di stare diventando «un partito comunista», definendo alcuni democratici «comunisti irriducibili e senza Dio». All’inizio di settembre è tornato all’attacco: «Si definiscono socialisti democratici, ma in realtà sono comunisti». Lo scorso luglio, inoltre, durante le celebrazioni per l’anniversario dell’indipendenza americana il 4 luglio, aveva dichiarato: «Il comunismo è perdente e lo sarà sempre».

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Gli altri argomenti dell’intervista rilasciata a Fox News

L’intervista alla first lady ha poi toccato altri argomenti, dall’impegno di Melania Trump per riportare a casa i bambini ucraini deportati dalla Russia alla vita familiare alla Casa Bianca: «Mio marito lavora fino alle 21.30. […] Il tempo in famiglia ne risente».