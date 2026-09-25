Melania Trump ed Epstein: le foto false tra lap dance, baci e abbracci

Una serie di foto mostra la First Lady con Jeffrey Epstein tra atteggiamenti intimi e una lap dance, realizzati tramite fotoritocco e intelligenza artificiale

Un collage circola sui social e ritrae Melania Trump insieme a Jeffrey Epstein in diverse pose e scene, tra queste una dove la First Lady USA si cimenta nella lap dance e alcuni momenti intimi con il finanziere. Il contenuto viene condiviso per mettere in dubbio le dichiarazioni con cui la First Lady ha negato ogni legame personale con Epstein, morto suicida nel 2019. Di fatto, nessuna delle immagini è autentica.

Il collage con le foto false

Il collage riporta diverse immagini, alcune già oggetto di verifica da parte nostra in passato (il bacio sulla guancia, di cui abbiamo già dimostrato l’origine artificiale) e altri nuove. Tra questi ultimi compaiono la lap dance e un bacio di Epstein nella guancia di Melania seduti in una stanza.

La foto della lap dance con Epstein

L’immagine, pubblicata per la prima volta il 9 febbraio 2026 sull’account Instagram dell’artista britannica Alison Jackson, porta una didascalia che ne dichiara la falsità: «Fictional image. No factual claims implied» («Immagine immaginaria, nessuna pretesa di rappresentare fatti reali», ndr).

Jackson realizza da anni scatti con sosia di celebrità mescolati a strumenti di intelligenza artificiale, e Snopes ha già analizzato altre sue immagini false con protagonisti Trump ed Epstein.

La foto del bacio di Epstein a Melania

La scena del bacio di Epstein in guancia a Melania compare in un post su X dell’8 aprile 2026.

La versione più datata, individuata dai colleghi di Lead Stories risale al 5 febbraio 2026, pubblicata dalla pagina Facebook di Tom Adelsbach con la didascalia «Digitally altered photo #parody».

L’origine dell’immagine è in realtà il file EFTA01648070.pdf (foto EFTA01648120)

La foto dell’abbraccio

Un’altra immagine mostra Epstein che abbraccia Melania, facendosi fotografare sorridenti. La presunta foto circola online almeno dal 14 febbraio 2026. Confrontando la dentatura di Epstein da una foto del 2000, questa non corrisponde a quella dell’immagine con Melania.

Conclusioni

Le immagini attribuite a Melania Trump ed Epstein, tra queste quella della lap dance, del bacio e dell’abbraccio, sono tutte false, modificate con programmi di fotoritocco o alterate con l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.