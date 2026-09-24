Il video delle «donne reclutate forzatamente a Kiev» riguarda una protesta ambientalista

La scena è stata ripresa di alcuni attivisti nel quartiere Teremky contro l'abbattimento degli alberi

Circola un video, o in alcuni casi gli screenshot di quest’ultimo, descritto come «registrato in Ucraina durante un’operazione di reclutamento dei TCC (centri territoriali di reclutamento)». Le immagini mostrano alcuni uomini in uniforme che bloccano e trascinano a terra dei civili per strada, tra cui due donne, mentre altre persone intervengono per opporsi. Il post attribuisce il video a Chay Bowes, influencer irlandese, e lo presenta come un caso di «busificazione», ovvero il prelievo forzato di uomini in età di leva in Ucraina a causa dell’invasione russa. Contrariamente alla narrazione virale, i civili del video non subiscono un prelievo forzato per il fronte, ma stanno protestando contro l’abbattimento di alberi nel quartiere di Teremky, a Kiev, dove da giorni residenti e guardia municipale si scontrano per la costruzione di una tubatura di riscaldamento di riserva.

Il video e la narrazione fuorviante

Nel primo fotogramma una donna con la felpa rossa è distesa a terra, trattenuta da un uomo in uniforme, mentre un’altra persona interviene accanto a lei. Nel secondo compare la sovraimpressione «Reclutamento militare. Donne in strada reagiscono al prelievo forzato in Ucraina», insieme al logo di Radio Radio e del format «Il Talk». Negli screenshot è presente il logo dell’italiana Radio Radio.

La fonte risulta essere il post del 22 settembre 2026 dell’account X di Chay Bowes, il quale descrive così il video condiviso: «Mentre la trituratrice di Zelensky macina carne maschile, sembra che il regime narco si sia ora rivolto alla mobilitazione delle donne ucraine».

Perché il video non riguarda il reclutamento militare

Il 21 settembre 2026 il portale ucraino TSN.ua ha pubblicato un articolo sulle proteste nel quartiere di Teremky, a Kiev. Il pezzo racconta che la guardia municipale ha allontanato con la forza i residenti che si opponevano all’abbattimento di alberi per posare una tubatura di riscaldamento di riserva, destinata a garantire calore ai quartieri Teremky 1 e Teremky 2 in caso di guasto alla centrale termica TEC 5.

L’errore di Radio Radio e la rettifica

Radio Radio aveva pubblicato il video con il titolo «Reclutamento militare, donne reagiscono in strada al prelievo forzato in Ucraina». Successivamente, la testata lo ha rimosso e ha ammesso l’errore.

Conclusioni

Il filmato che mostra donne trascinate a terra per le strade di Kiev riguarda le proteste di Teremky contro l’abbattimento di alberi, non da un’operazione di mobilitazione militare.

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