Weidel coi «baffi alla Hitler»? Nella foto originale non ci sono
Circola sui social una foto di Alice Weidel, leader del partito tedesco di estrema destra AfD, seduta dietro un microfono la cui ombra genera nella donna una macchia scura che ricorda i baffi di Adolf Hitler. In molti la condividono come una coincidenza fotografica irripetibile e realizzata con maestria da un ignoto fotografo, ma l’immagine risulta alterata.
La foto di Weidel condivisa su Bluesky e su X
La falsa foto viene condivisa con descrizioni come «Quando i fotografi fanno intuizioni geniali» o con un più diretto e ironico «Vi ricorda qualcuno?».
Da dove arriva la foto di Weidel e perché l’ombra non c’è
Una ricerca inversa dell’immagine porta a un articolo della rivista tedesca Novo del 5 maggio 2017.
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I credit della foto rimandano al portale tedesco Metropolico. Lo scatto risulta datato 30 aprile 2016, quando l’AfD teneva a Stoccarda il suo congresso federale. Nella foto il braccio del microfono passa sotto il mento di Weidel e il volto è pulito.
Conclusioni
La foto di Alice Weidel con l’ombra del microfono a forma di baffi è alterata, perché l’originale del 30 aprile 2016 non mostra alcuna ombra sul volto.
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