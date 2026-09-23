Fact-checking
Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaSigfrido Ranucci
FACT-CHECKINGAdolf HitlerAfDGermania

Weidel coi «baffi alla Hitler»? Nella foto originale non ci sono

23 Settembre 2026 - 00:08 David Puente
Lo scatto originale risale al congresso AfD di Stoccarda del 30 aprile 2016
Google Preferred Site

Circola sui social una foto di Alice Weidel, leader del partito tedesco di estrema destra AfD, seduta dietro un microfono la cui ombra genera nella donna una macchia scura che ricorda i baffi di Adolf Hitler. In molti la condividono come una coincidenza fotografica irripetibile e realizzata con maestria da un ignoto fotografo, ma l’immagine risulta alterata.

La foto di Weidel condivisa su Bluesky e su X

La falsa foto viene condivisa con descrizioni come «Quando i fotografi fanno intuizioni geniali» o con un più diretto e ironico «Vi ricorda qualcuno?».

Da dove arriva la foto di Weidel e perché l’ombra non c’è

Una ricerca inversa dell’immagine porta a un articolo della rivista tedesca Novo del 5 maggio 2017.

Ti potrebbe interessare

I credit della foto rimandano al portale tedesco Metropolico. Lo scatto risulta datato 30 aprile 2016, quando l’AfD teneva a Stoccarda il suo congresso federale. Nella foto il braccio del microfono passa sotto il mento di Weidel e il volto è pulito.

Conclusioni

La foto di Alice Weidel con l’ombra del microfono a forma di baffi è alterata, perché l’originale del 30 aprile 2016 non mostra alcuna ombra sul volto.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Articoli di FACT-CHECKING più letti
1.

Sindrome di Guillain-Barré dopo il vaccino Moderna: il tribunale di Agrigento concede l’indennizzo, ma senza prove scientifiche

2.

NewsGuard AI sbarca in Italia, il chatbot per le notizie che attinge solo da fonti verificate

3.

WhatsApp, il falso avviso sulla “Privacy avanzata” che spaventa i gruppi: ecco perché l’IA non è un rischio per le chat

4.

Uno “studio danese” non dimostra che l’alluminio nei vaccini causi l’autismo

5.

La truffa della finta intervista di Gabanelli a Porta a Porta: sui social circolano decine di inserzioni a pagamento con immagini generate dall’AI