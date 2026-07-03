Il video di Alice Weidel che «distrugge» Zelensky in aula non è mai esistito

Il filmato originale riguarda un suo intervento del 18 marzo 2026 sull'energia

Circola un video in cui Alice Weidel, leader del partito di estrema destra tedesco AfD, «distruggerebbe» Volodymyr Zelensky durante un intervento al Bundestag, il parlamento tedesco. Nel filmato la si sente accusare il presidente ucraino di aver rubato oltre 200 miliardi di dollari di aiuti, di nascondere il denaro in conti svizzeri e ville a Miami mentre la moglie fa shopping da Cartier, tipiche narrazioni della propaganda russa. Di fatto, si tratta di un video alterato.

La circolazione del video falso

Nella traccia audio in italiano una voce “traduce” Weidel mentre pronuncia una lunga requisitoria, dove Zelensky viene definito «vile charlatano», «comico di professione», «criminale con la maschera da vittima».

Il video è stato condiviso, ritagliato, dalla pagina Facebook di Angelo d’Orsi.

La fonte del video falso

A diffondere la clip in Italia è l’account TikTok @laveritanews, che conta oltre 113 mila follower. Il 24 giugno 2026 pubblica il video con la didascalia «Alice weidel distrugge zelensky nella Bundestag». Nella biografia del profilo si legge «News geopolitica che non vi raccontano in TV» e un rimando al canale Telegram @geopolitica_live.

Il vero discorso di Alice Weidel

Sul sito del Bundestag è presente la registrazione ufficiale della 64ª seduta del 18 marzo 2026, quella dove interviene la leader di AfD.

Gli elementi che si vedono nella clip virale coincidono con quelli del video ufficiale. Stesso abito, stesse persone sedute alle spalle di Weidel, stessi gesti e stessi movimenti, nello stesso ordine. Cambia solo l’audio.

Il contenuto reale del discorso non ha nulla a che vedere con l’attacco a Zelensky. Come risulta dal resoconto ufficiale della seduta, quel giorno il dibattito ruotava attorno alla guerra in Iran e al caro energia. Weidel se la prende con il governo Merz sulla tassa sulla CO2, sulle tasse energetiche, sull’abbandono del nucleare e sul crollo dell’industria tedesca, e cita i tagli occupazionali di Volkswagen, Mercedes e Porsche. Di fatto, l’unico passaggio che tocca l’Ucraina è una domanda al governo sul senso di continuare a finanziarla e un invito a riaprire il dialogo con la Russia per il gas dei Nord Stream.

Conclusioni

Il video è autentico ma l’audio è falso. Di fatto, nel video originale Alice Weidel non ha pronunciato quell’attacco a Zelensky.

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Ringraziamo Andrea D. per la segnalazione dettagliata.