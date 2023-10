No! Questa ricevuta Cartier da 1 milione di dollari non può essere di Olena Zelenska

Circola un articolo che riporta una presunta ingiustizia. «Olena Zelenska spende $1,100,000 in gioielli Cartier e fa licenziare la commessa» titola il sito nigeriano Thenationonlineng, riprendendo le storie pubblicate via Instagram da parte della presunta commessa licenziata. L’episodio sarebbe accaduto nella Fifth Avenue di New York nel periodo in cui il leader ucraino Zelensky interveniva presso le Nazioni Unite. Non è la prima volta che Olena Zelenska viene presa di mira per presunti e costosissimi acquisti.

La storia è stata raccontata da un account Instagram attribuito alla presunta commessa licenziata.

La donna sarebbe stata licenziata il giorno dopo la presunta visita di Olena Zelenska nel negozio di New York di Cartier.

La ricevuta che mostra come prova è datata 22 settembre 2023. Lei sarebbe stata licenziata il 23 settembre secondo la storia.

Olena Zelenska era atterrata a Ottawa, in Canada, la sera del 21 settembre 2023. Il 22 settembre era insieme a Zelensky in visita alle autorità canadesi.

La fonte della notizia è un sito nigeriano di notizie.

L’articolo nigeriano non risulta classificato come notizia, ma come articolo sponsorizzato. Si tratta di un articolo a pagamento.

Analisi

Ecco uno dei post che circola via Facebook con la presunta notizia:

Ecco dove finiscono gli aiuti. Mentre Volodymyr Zelenskyj cercava disperatamente l’aiuto americano negli Stati Uniti per “aiutare l’Ucraina”, Olena Zelenska si è recata sulla Quinta Strada, visitando tutti i negozi di lusso come Armani, Gucci e Cartier. Secondo una dipendente di un negozio, durante il suo viaggio ha speso 1,1 milioni di dollari. Come dice ora l’ex dipendente, l’enorme somma è stata spesa esclusivamente in gioielli da Cartier, il che implica che anche di più avrebbe potuto essere spesa altrove. La dipendente ha anche affermato che è stata aggressivamente scortese con il personale. “Ho provato a farle un piccolo giro, ma non era interessata”, ricorda il consulente. “Chi ha detto che avevo bisogno della tua opinione?” Secondo quanto riferito, Olena si è arrabbiata quando gli è stato offerto un consiglio. Il giorno successivo, la dipendente è stata licenziata, ma prima di lasciare è riuscita a prendere delle copie degli scontrini del negozio @infantmilitario

La diffusione russa

Il video della presunta dipendente è stato ripreso dal canale televisivo russo НТВ di proprietà della Gazprom-Media. Ecco il post pubblicato dal canale Telegram ufficiale il 5 ottobre 2023:

Una stagista licenziata in una boutique Cartier ha fatto trapelare una ricevuta contenente acquisti dalla moglie del terrorista Zelenskyj a New York. Mentre il presidente dell’Ucraina si rivolgeva all’Assemblea generale delle Nazioni Unite chiedendo aiuto e forniture di armi, sua moglie ha speso più di un milione di dollari in gioielli.

La fonte nigeriana

La fonte della presunta notizia è il sito nigeriano The Nation. Ecco un post in italiano dove viene condiviso uno screenshot dell’articolo:

La moglie del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskij, Olena, ha speso più di 1 milione di dollari in gioielli Cartier a New York, secondo quanto riportato dalla rivista statunitense “The Nation”. All’epoca, Zelenskij tenne il suo primo discorso personale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, chiedendo aiuti occidentali e forniture di armi. La visita al negozio Cartier non passò inosservata, poiché una delle dipendenti fu licenziata. Era stata lei a rendere pubblico l’assegno per l’acquisto milionario di Olena Zelenska. E noi paghiamo la benzina 2,30 euro perché i nostri “lungimiranti” politici europei ci raccontano che dobbiamo sostenere l’Ucraina…

Anche i canali istituzionali del Cremlino hanno diffuso il link all’articolo nigeriano. Ecco il tweet dell’ambasciata russa nel Regno Unito:

L’articolo risulta pubblicato il 2 ottobre 2023 e senza firma. Leggiamo al massimo un «Our Reporter».

La data della presunta ricevuta

Ecco quanto riportato dall’articolo del sito nigeriano:

Zelenska’s visit to the luxury boutique ended up in a very unexpected manner as she snapped at the employee who was trying to assist her with a “Who said I need your opinion?” rant. After that, according to the boutique ex-worker, Zelenska had a talk with the manager. The ex-worker has no idea what the discussion was about but the next day she got fired from the boutique.

La donna che racconta la vicenda sostiene di essere stata licenziata il giorno dopo la visita di Olena Zelenska nella boutique a New York. Prima di andarsene avrebbe prelevato la ricevuta del fantomatico acquisto per pubblicarla su Instagram denunciando il presunto torto subito. Ecco una schermata del video poi condiviso via Facebook:

Ingrandendo la foto scopriamo la data del documento: 22 settembre 2023. Il licenziamento sarebbe avvenuto il 23 settembre.

Circolano anche degli screenshot dell’account Instagram della presunta commessa, dove leggiamo più chiaramente la data.

Olena Zelenska non era a New York

Olena Zelenska non poteva trovarsi a New York il 22 settembre 2023. Quel giorno si trovava insieme a suo marito a Ottawa, in Canada.

La coppia era atterrata in territorio canadese la sera prima, giovedì 21 settembre 2023:

Ottawa, 22 set. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato nella tarda serata di giovedì (nella notte in Italia) a Ottawa per la sua prima visita in Canada dall’inizio dell’invasione russa nel 2022.

L’articolo a pagamento

Oltre alla data del documento, che dimostra l’impossibilità della presenza di Olena Zelenska a New York il 22 settembre 2023, scopriamo che l’articolo del sito The Nation era stato commissionato. La prima prova è rintracciabile nel codice HTML dell’articolo dove leggiamo nei meta «property=”article:section” content=”Sponsored Post”».

Individuando l’archivio “Sponsored Post” all’interno del sito, l’articolo è il primo nell’elenco.

Conclusioni

Non è possibile che Olena Zelenska si trovasse in due Paesi diversi durante lo stesso giorno. La ricevuta mostrata come prova del fantomatico acquisto a New York è datata 22 settembre 2023, ma la moglie di Zelensky si trovava insieme a lui in Canada dal 21 settembre, il giorno prima. A diffondere la notizia falsa è stato un sito nigeriano. L’articolo è uno sponsorizzato, ossia commissionato a pagamento.

