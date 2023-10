La donna dietro la bufala di Olena Zelenska e Cartier vive a San Pietroburgo, in Russia

Ha un lavoro e un’attività imprenditoriale in Russia, non poteva lavorare da Cartier a New York

Olena Zelenska aveva acquistato a New York dei gioielli Cartier dal valore di 1.100.000$? Si tratta di una bufala virale pubblicata in un articolo a pagamento nel sito nigeriano The Nation, il quale basava l’intera vicenda su una serie di storie Instagram pubblicati dall’account @gorgeous.bb.jeanette attribuito a una commessa licenziata per colpa della first lady ucraina. Open Fact-checking aveva smontato, punto per punto, la fake news condivisa dai canali televisivi russi e dall’ambasciata russa nel Regno Unito via Twitter/X. A seguito della verifica, inizialmente pubblicata via Twitter, abbiamo proseguito la ricerca dell’origine della notizia falsa. Grazie a un prezioso contributo del collega e amico Shayan Sardarizadeh, giornalista e fact-checker presso BBC Verify, abbiamo verificato ulteriormente la sua scoperta: gli account social della donna dove si legge che vive a San Pietroburgo.

Il social network russo VK

VK è il social network russo noto per essere un luogo sicuro per i neonazisti e antisemiti di tutto il mondo, dove possono agire indisturbati e in totale libertà. Nel corso degli ultimi anni abbiamo raccontato alcune realtà di estrema destra iscritte nella piattaforma accettata dal Cremlino, come l’italiana Francesca Rizzi (nota come «Miss Hitler») e come gli ucraini ex Azov nemici di Poroshenko prima e di Zelensky oggi. Tutto questo in totale contradizione della propaganda russa durante l’invasione in Ucraina iniziata originariamente nel 2014. La protagonista del video, nonostante queste presenze, frequenta e possiede un account VK chiamato “Gabrielle Yogo” (@stylishhh).

Gli account TikTok e Instagram

Consultando i dettagli del profilo, otteniamo una finestra con molteplici informazioni e link che rimandano ad altri social come TikTok e Instagram.

Molte delle foto e dei video pubblicati in entrambi i social riportano una donna vagamente somigliante a quella del video della bufala. Mentre in quest’ultimo è poco truccata, su TikTok e Instagram vediamo una donna estremamente elegante e con un aspetto quasi da modella, probabilmente aiutata sia dal trucco che dai filtri disponibili sui social.

La verifica dei social

Controllando i numerosi video pubblicati in entrambi i social, possiamo dire che i volti hanno diversi elementi in comune, come le labbra e il piercing sulla narice.

Nel video utilizzato dalla propaganda russa la donna parla liberamente, mostrando la sua dentatura non del tutto perfetta. Quest’ultima equivale a una firma, un po’ come le impronte digitali. Grazie ad alcuni video (questo e questo), è stato possibile riscontrare i difetti in comune.

Su Instagram viene taggata in un reel dove la intervistano. La voce è identica a quella della donna del video virale.

Le prove della presenza in Russia

Veniamo alle prove che ci portano a sostenere che viva a San Pietroburgo. Tra le storie salvate sul profilo Instragram troviamo una raccolta intitolata “Учёба“, ossia “studi” in russo.

In un video TikTok racconta una partenza verso l’estero dall’aeroporto Домодедово di Mosca.

Nelle foto profilo dell’account VK ne riscontriamo una con una rivista in russo poggiata sul tavolo di un locale.

La donna dichiara di essere la responsabile di un’attività chiamata Stylishhh con sede a San Pietroburgo. Tra le foto presenti nel profilo VK troviamo un QR Code che serve per contattarla via Whastapp.

Il numero Whatsapp risulta essere russo, visto il prefisso +7. Si tratta di un account business, questo ci permette di visionare le informazioni del locale: aperto nel 2020, si trova in un’area a Nord di San Pietroburgo.

Ulteriore prova della sua residenza in Russia è un reel pubblicato il 27 gennaio 2023 dal titolo “My daily life”. Nella clip si vedono alcuni edifici russi.

