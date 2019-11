Francesca Rizzi, conosciuta come «Miss Hitler», è tra gli indagati dell’operazione «Ombre nere»

Ne avevamo parlato a Open in un articolo del 19 novembre, riportando i suoi post pubblicati su VK dove insultava Matteo Salvini definendolo «una m***a sionista» e quelli contro Liliana Segre. Oggi scopriamo che c’è anche lei tra gli indagati dell’operazione «Ombre nere» della Digos di Enna che ha portato allo scoperto un movimento neonazista in possesso di un arsenale tra armi da fuoco ed esplosivi.

Un post VK di Francesca Rizzi contro Salvini.

Dai comunicati della Polizia di Stato si legge che «un’indagata è intervenuta in qualità di relatrice, distinguendosi per l’accesa retorica antisemita del proprio intervento» durante una conferenza nazionalista svoltasi lo scorso 10 agosto a Lisbona. Francesca Rizzi si trovava proprio in quel convegno ed era lei seduta in mezzo ai relatori.

Il saluto di Francesca Rizzi durante il congresso di Lisbona – Screenshot del video di “Fake – La fabbrica delle notizie” che riportava l’audio di Francesca Rizzi.

Ecco una delle immagini celebrative dell’evento che circolano su VK:

Durante il contest di “Miss Hitler” circolava una sua immagine di propaganda con il seguente testo riportato anche dal sito portoghese Sabado.pt :

Nazional socialisti d’Europa uniamoci per combattere il nostro vero nemico “il sionismo” che per anni ha mistificato i fatti hanno strisciato fino ad arrivare nei nostri parlamenti grazie a traditori della patria, comprano le nostre terre come se gli spettassero di diritto, quando il loro unico diritto è quello di sparire dalla faccia della Terra!!! Per i nostri figli e i figli dei nostri figli noi dobbiamo ribellarci e combatterli ! Sieg heil ein Further

Ad oggi il suo profilo VK risulta eliminato:

Tuttavia VK lascia ancora tracce dei contenuti pubblicati, come possiamo vedere in questo post:

Condiviso un lungo testo di Francesca Rizzi, quasi un manifesto, contenente diverse bufale storiche antisemite e spesso diffuse dai complottisti online: