La foto della Fiat 600 e la benzina a 90 lire al litro negli anni ’60 è generata con l’IA

L'immagine riporta la firma di OpenAI e mostra un errore che tradisce l'intera scena

Circola sui social una foto in bianco e nero di una Fiat 600 ferma a una stazione di servizio, con i cartelli che indicano la benzina a 90 lire al litro, il diesel a 70 e la super a 100. Viene condivisa come un’immagine d’epoca dell’Italia del boom economico, ma non è una fotografia reale in quanto risulta generata con strumenti di intelligenza artificiale di OpenAI.

La foto della Fiat 600 e il benzinaio

L’immagine un benzinaio in tuta da lavoro mentre rifornisce una Fiat 600 chiara, targata Torino, poggiando la pistola del distributore sul fianco posteriore destro, subito accanto al cofano del motore.

La firma di OpenAI

Abbiamo sottoposto l’immagine al tool di verifica fornito da OpenAI, il quale riscontra che l’immagine risulta generata con ChatGPT.

L’errore generativo

La Fiat 600 aveva il motore montato nella parte posteriore, mentre il serbatoio stava invece davanti, nel vano anteriore. Di fatto, il bocchettone si raggiungeva aprendo il cofano anteriore.

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