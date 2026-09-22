Il ragazzo che insulta il controllore alla richiesta del biglietto è un video IA

Lo stesso dialogo sull'Assegno di inclusione compariva nei falsi video dei «maranza» smentiti a gennaio

Circola un video in cui un ragazzo seduto in treno insulta il controllore che gli chiede il biglietto, affermando di essere senza soldi e di andare a rinnovare l’Assegno di inclusione. La scena non è mai avvenuta, in quanto si tratta di una clip generata con l’Intelligenza Artificiale, diffusa da una serie di account e pagine legate ad altri contenuti simili.

Il video del ragazzo che insulta il controllore

La clip mostra ragazzo nero, seduto in modo scomposto, che inizia a imprecare contro il controllore per il controllo del biglietto: «Ascolta, non mi devi cagare il ca**o, io sto andando a fare rinnovazione di inclusione, sono senza soldi, vai a rompere i cogl**i a quelli che vanno a lavorare e non fanno biglietto».

Lo stesso copione dei falsi video dei «maranza» in treno

La scena risulta simile, se non identica nel dialogo, ai falsi video dei «maranza» in treno e l’Assegno di inclusione, dove un controllore chiedeva il biglietto e un giovane rispondeva di dover andare a rinnovare l’assegno perché senza soldi. Le scene, generate tramite l’uso dell’AI, vennero diffuse dall’account “Memo Pernacchia” con il watermark “Frank Acapulco”, visibile (specchiato) nel video oggetto di verifica.

Conclusioni

Il video del ragazzo che insulta il controllore in treno per andare a «rinnovare» l’Assegno di inclusione è generato con l’IA.

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