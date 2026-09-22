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Il ragazzo che insulta il controllore alla richiesta del biglietto è un video IA

22 Settembre 2026 - 22:56 David Puente
Lo stesso dialogo sull'Assegno di inclusione compariva nei falsi video dei «maranza» smentiti a gennaio
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Circola un video in cui un ragazzo seduto in treno insulta il controllore che gli chiede il biglietto, affermando di essere senza soldi e di andare a rinnovare l’Assegno di inclusione. La scena non è mai avvenuta, in quanto si tratta di una clip generata con l’Intelligenza Artificiale, diffusa da una serie di account e pagine legate ad altri contenuti simili.

Il video del ragazzo che insulta il controllore

La clip mostra ragazzo nero, seduto in modo scomposto, che inizia a imprecare contro il controllore per il controllo del biglietto: «Ascolta, non mi devi cagare il ca**o, io sto andando a fare rinnovazione di inclusione, sono senza soldi, vai a rompere i cogl**i a quelli che vanno a lavorare e non fanno biglietto».

Lo stesso copione dei falsi video dei «maranza» in treno

La scena risulta simile, se non identica nel dialogo, ai falsi video dei «maranza» in treno e l’Assegno di inclusione, dove un controllore chiedeva il biglietto e un giovane rispondeva di dover andare a rinnovare l’assegno perché senza soldi. Le scene, generate tramite l’uso dell’AI, vennero diffuse dall’account “Memo Pernacchia” con il watermark “Frank Acapulco”, visibile (specchiato) nel video oggetto di verifica.

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Conclusioni

Il video del ragazzo che insulta il controllore in treno per andare a «rinnovare» l’Assegno di inclusione è generato con l’IA.

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