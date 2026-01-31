I falsi video dei “maranza” sul treno e l’Assegno di inclusione

I video risultano generati con l'AI

Circolano alcuni video in cui dei controllori del treno chiedono il biglietto a dei ragazzi, descritti come “maranza”, seduti in modo scomposto e provocatorio. Alla richiesta, i giovani rispondono insultando il controllore e sostenendo che starebbero andando a rinnovare l’Assegno di inclusione perché “senza soldi”. La narrazione si avvicina molto a quella delle false interviste agli immigrati trattati in un precedente fact-check.

Per chi ha fretta

Le scene sono state generate tramite l’AI.

L’Assegno di inclusione è una misura familiare, non individuale, e non può essere richiesta o rinnovata da un minore.

Analisi

I video riportano il seguente dialogo:

-Biglietto per favore.

-Ascolta, non mi devi cagare il ca**o, sto andando a fare il rinnovo dell’assegno di inclusione, sono senza soldi. Vai a rompere i cog**oni a quelli che lavorano e non lo fanno il biglietto.

Un’altra scena simile riporta la stessa narrazione, dove il “maranza” si rifiuta di scendere dal treno.

L’AI e la storia dell’Assegno di inclusione

L’autore dei video è sempre lo stesso delle false interviste ai TG, generate con l’AI, che parlano di immigrati e di Assegno di inclusione (ADI). Nel caso in esame, stiamo parlando di un possibile minorenne che andrebbe a “rinnovare” l’ADI, ma si tratta di una condizione del tutto errata.

Riprendendo dai precedenti fact-check, l’ADI è legato a percorsi di inclusione sociale e lavorativa, con obblighi e controlli. Non si tratta di un sussidio che si “va a rinnovare” fisicamente. La domanda e le procedure possono essere fatte telematicamente tramite l’INPS, oppure con l’aiuto di patronati e CAF, rispettando determinati requisiti come la residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi. Ovviamente, essendo una misura familiare, non individuale, la richiesta può essere fatta da un componente maggiorenne del nucleo familiare, non da un minorenne.

Conclusioni

I video dei presunti “maranza” che si scontrano con i controllori del treno, sostenendo di andare a “rinnovare” l’ADI, sono generati con l’AI e privi di fondamento.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.