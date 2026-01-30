L’articolo inesistente di Newsweek e i soldi di Soros per boicottare il film di Melania Trump

Al momento non è nota l'autore del falso screenshot che circola online

Circolano le condivisioni Facebook di uno screen apparentemente tratto da un articolo di Newsweek dove si sostiene che George Soros avrebbe pagato 330 milioni di americani per non farli andare a vedere il film Melania, il documentario con protagonista la first lady Melania Trump. Si tratta di un falso.

Per chi ha fretta:

Nessuna ricerca per parole chiave porta a un reale articolo di Newsweek col titolo riportato nello screen in oggetto.

Analisi

Il titolo del presunto articolo di Newsweek è il seguente:

Paid Agitators: George Soros caught paying 330 million Americans to avoid the new Melania movie

L’articolo non esiste, nemmeno negli archivi online

È possibile fare una ricerca per parole chiave nello stesso sito Web della testata. Quell’articolo non è mai esistito. Non risulta nemmeno attraverso Web Archive, dove è possibile cercare e recuperare anche contenuti rimossi dalla Rete. L’ultimo articolo del giornale dove si menziona Soros risale al 25 gennaio scorso. Non c’entra niente con quanto appare nello screen in oggetto. Potete verificare voi stessi digitando nella barra degli indirizzi Internet la seguente stringa e cliccando “Invio”:

site:newsweek.com soros

Conclusioni

Lo screen in oggetto non rappresenta un reale articolo di Newsweek.

