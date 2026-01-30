La falsa foto del responsabile dell’approvvigionamento alimentare dell’esercito ucraino

Si tratta di un'immagine generata con l'AI

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) stanno rilanciando, più o meno consapevolmente, una narrazione propagandista volta a trasmettere il messaggio che l’Ucraina stia ricevendo aiuti mentre i suoi soldati starebbero poltrendo. Piangerebbero miseria mentre sarebbero all’ingrasso. È il caso del presunto soldato ucraino obeso la cui immagine circola nelle pagine filo-russe. Come vedremo si tratta di Intelligenza artificiale (IA).

Per chi ha fretta:

L’immagine mostra un presunto responsabile dell’approvvigionamento dell’esercito ucraino obeso.

Non c’è alcun riscontro sull’esistenza del presunto soldato.

Si tratta di un’immagine generata con l’AI.

Analisi

Le condivisioni del presunto soldato ucraino obeso vengono accompagnate dalla seguente narrazione:

Per il responsabile dell’approvvigionamento alimentare dell’esercito ucraino, c’è chi mangia troppo rispetto a ciò che sarebbe consentito. L’Unione Europea, a fronte di un rischioso deperimento fisico dell’esercito di Sniffolo, dovrà quindi intervenire al più presto con iniezioni di nuovi fondi per rimpinguare le salmerie ucraine. Ne va del nostro futuro e, quando sono a rischio i “valori dell’Occidente”, ogni sforzo richiesto ai cittadini europei non è mai abbastanza.

La scena generata dall’AI

I colleghi di Myth Detector hanno analizzato la clip originale – anch’essa reperibile su Facebook -, da cui deriva l’immagine del soldato ucraino obeso. Esiste anche una seconda versione. In entrambi i casi si tratta di immagini generate con IA:

«Hive Moderation e DeepFake-O-Meter hanno valutato il video come generato dall’IA. DeepFake-O-Meter, sulla base di tre indicatori, ha valutato il video come il 90% di probabilità che sia stato generato dall’intelligenza artificiale, mentre Hive Moderation lo ha valutato al 99%».

L’analisi di Myth Detector.

Contenuti simili, che mostrano anche altri soldati obesi, sono stati verificati dai colleghi di Rebaltica e 15min.

Conclusioni

Non c’è alcun riscontro in merito a un fantomatico video che riprenderebbe il citato responsabile dell’approvvigionamento alimentare dell’esercito ucraino. Le immagini, infine, risultano generate con l’AI.

