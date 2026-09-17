«La loro patria è Israele»: i passaporti di Zelensky e Zelenska che circolano online sono falsi

Il documento attribuito a Zelensky è stato generato usando un falso passaporto diffuso contro Olena nel 2023

Circola su Facebook la foto di due presunti passaporti israeliani intestati al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e alla first lady Olena Zelenska. La narrazione sostiene che la famiglia Zelensky abbia «una patria d’elezione» diversa dall’Ucraina, con riferimento a Israele, ma i documenti sono falsi. Entrambi, come in altri casi analizzati in passato, presentano errori grossolani e riconoscibili. Di fatto, il falso passaporto di Zelenska circola dal 2023, da noi verificato in un precedente fact-check, mentre quello del presidente è una variante più recente generata con l’IA.

I falsi documenti e la narrazione

In uno dei post che accompagna le immagini leggiamo la seguente didascalia: «La si può rigirare come si vuole, ma torniamo sempre allo stesso punto: Zelensky e la sua famiglia hanno una patria d’elezione che lo ispira, lo protegge e sostiene in ogni azione, e quella patria non è certo l’Ucraina. È noto a tutti, come altrettanto noto è chi siano i suoi fiancheggiatori ai vertici dell’entità ucraina, ma si preferisce far finta di nulla per non disturbare i manovratori. Shalom».

Gli errori nel falso passaporto di Olena Zelenska

Come da noi verificato nel 2023, nel falso passaporto di Zelenska la data di scadenza (18 giugno 2023) precede di un giorno la data di emissione (19 giugno 2023). Di fatto, un documento non può essere valido prima di essere stato rilasciato. Si tratta di un particolare omesso nell’immagine che circola insieme al falso passaporto di Zelensky.

Il secondo errore riguarda il luogo di nascita, presente nell’attuale diffusione. Nel passaporto di Zelenska compare «Unione Sovietica» (USSR), ma chiunque sia nato prima del 1991 e durante l’Unione Sovietica non riporta nei documenti quest’ultima come luogo di nascita, ma l’attuale Paese esistente. Infine, abbiamo trovato il passaporto “originale” trasformato digitalmente in quello di Olena Zelenska, ovvero un esempio pubblicato nel sito del Consiglio europeo.

Gli errori nel falso passaporto di Zelensky e l’Ai

Nel passaporto di Zelensky il luogo di nascita indicato è «Kryvyi Rih, Ukraine», ma il testo in ebraico riporta «Mosca» e «URSS». Inoltre, il testo in ebraico è specchiato, scritto erroneamente da sinistra a destra.

Infine, l’immagine del falso passaporto di Zelensky presenta il watermark dell’Intelligenza Artificiale di Google. Si tratta, dunque, di un’immagine alterata usando come base il falso passaporto di Zelenska o quello presente nel sito del Consiglio europeo.

Conclusione

I passaporti israeliani di Volodymyr Zelensky e Olena Zelenska sono falsi. I documenti contengono diverse (ed evidenti) anomalie, mentre quello del leader ucraino risulta alterato con l’uso dell’Intelligenza Artificiale di Google.

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