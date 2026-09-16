Il video del “migrante minaccioso” non è stato girato a Ceuta

Il luogo delle riprese è Parigi e la clip è stata pubblicata dal un creator di lingua francese

Circola un video che mostra alcune persone che si allenano in una palestra all’aperto, indicando come luogo delle riprese «Ceuta, España». Secondo la narrazione, si tratterebbe di migranti che l’Europa vorrebbe «importare». In realtà, il video non è stato girato a Ceuta, ma a Parigi e girato da un creator di lingua francese.

Dove è stato girato il video

I colleghi di AFP hanno condotto una verifica tramite la ricerca inversa dei fotogrammi, risalendo alla clip originale pubblicata il 28 maggio 2026 su Instagram dal creator sportivo di lingua francese «Ms1k2». Sullo stesso profilo compaiono altri video girati con la stessa attrezzatura sportiva.

Un video pubblicato su YouTube indica il luogo delle riprese, ovvero il quartiere parigino di Bercy, dove si vede la stessa palestra all’aperto con le stesse barre gialle e nere. AFP ha geolocalizzato il sito tramite Google Maps e un giornalista dell’agenzia si è recato fisicamente sul posto.

Il protagonista principale della sequenza è Mamadou, un appassionato di street exercise intervistato dalla stessa AFP nel novembre 2025 in un reportage sul parco di Bercy.

Conclusioni

Il video non mostra migranti a Ceuta. Di fatto, le immagini presentate come prova di una presunta «invasione» a Ceuta sono il prodotto di contenuti sportivi registrati a Parigi mesi prima della crisi migratoria.

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