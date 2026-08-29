Il video del ghiacciaio «responsabile del disastro in Nepal» è stato filmato a 15 mila km dall’inondazione

Il video è del novembre 2022 e non ha alcun collegamento con l'inondazione

Circola un video che mostrerebbe il momento in cui si sarebbe staccato il ghiacciaio responsabile delle devastanti inondazioni del 26 agosto 2026 al confine tra Nepal e Tibet. Il video non mostra nulla di tutto ciò, in quanto circola dal novembre 2022 e ritrae il distacco di un iceberg dal Ghiacciaio Grey, in Patagonia cilena, a oltre 15.000 chilometri dalla zona del disastro.

Il contenuto virale

Il video viene condiviso con la seguente didascalia «Ecco come è iniziato il disastro in Nepal.. si è staccata una piccola parte dell’enorme ghiacciaio….». Sul fotogramma di anteprima del video appare il testo in spagnolo «Lago glaciar estalla en el Tibet» e la data «26/08/26», aggiunta in post-produzione.

Il video originale è del 2022 ed è girato in Cile

Ho analizzato il fotogramma di anteprima del video con la ricerca inversa per immagini. Il risultato rimanda a un video pubblicato su YouTube il 10 novembre 2022 dal canale Licet Studios, una società di licenze video.

Il titolo del video originale è «INCREDIBLE COLLAPSE TRIGGERED BY GLACIER CALVING | South America, Chile» e la descrizione precisa che si tratta del Ghiacciaio Grey, nella Patagonia meridionale del Cile.

Il verdetto

Il video non mostra il distacco del ghiacciaio responsabile delle inondazioni in Nepal e in Tibet del 26 agosto 2026. È un filmato del 2022, girato in Cile, che mostra il calving del Ghiacciaio Grey in Patagonia.

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