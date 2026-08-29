Il video del ghiacciaio «responsabile del disastro in Nepal» è stato filmato a 15 mila km dall’inondazione
Circola un video che mostrerebbe il momento in cui si sarebbe staccato il ghiacciaio responsabile delle devastanti inondazioni del 26 agosto 2026 al confine tra Nepal e Tibet. Il video non mostra nulla di tutto ciò, in quanto circola dal novembre 2022 e ritrae il distacco di un iceberg dal Ghiacciaio Grey, in Patagonia cilena, a oltre 15.000 chilometri dalla zona del disastro.
Il contenuto virale
Il video viene condiviso con la seguente didascalia «Ecco come è iniziato il disastro in Nepal.. si è staccata una piccola parte dell’enorme ghiacciaio….». Sul fotogramma di anteprima del video appare il testo in spagnolo «Lago glaciar estalla en el Tibet» e la data «26/08/26», aggiunta in post-produzione.
Il video originale è del 2022 ed è girato in Cile
Ho analizzato il fotogramma di anteprima del video con la ricerca inversa per immagini. Il risultato rimanda a un video pubblicato su YouTube il 10 novembre 2022 dal canale Licet Studios, una società di licenze video.
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Il titolo del video originale è «INCREDIBLE COLLAPSE TRIGGERED BY GLACIER CALVING | South America, Chile» e la descrizione precisa che si tratta del Ghiacciaio Grey, nella Patagonia meridionale del Cile.
Il verdetto
Il video non mostra il distacco del ghiacciaio responsabile delle inondazioni in Nepal e in Tibet del 26 agosto 2026. È un filmato del 2022, girato in Cile, che mostra il calving del Ghiacciaio Grey in Patagonia.
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