Quelle foto “prima e dopo” che mostrano una città spazzata via in Nepal sono create con l’AI

La rilevazione OpenAI le identifica come generate con strumenti di intelligenza artificiale

Circolano due fotografie presentate come confronto «prima e dopo» dell’inondazione in Nepal del 26 agosto 2026. La prima mostra una cittadina colorata sconosciuta in una stretta valle di montagna, mentre la seconda mostrerebbe l’inquadratura con gli edifici distrutti e un fiume di fango. «Resta forte, Nepal. La tragedia del fiume sacro che ha spazzato via un’intera città» riporta uno dei post. Entrambe le immagini risultano generate con strumenti di intelligenza artificiale.

L’analisi delle immagini e l’AI

Ho analizzato entrambe le immagini con lo strumento di rilevazione di OpenAI.

Il risultato è identico per la foto del «prima», per quella del «dopo» (recuperate singolarmente in altri post stranieri) e per l’immagine composita: «Generato con strumenti OpenAI».

Di seguito, la seconda immagine del “dopo” al passaggio della verifica del tool fornito da OpenAI.

Le strutture non coincidono

Osservando i due fotogrammi nel dettaglio, i ponti visibili nelle due scene non sono nella stessa posizione relativa: nella foto del «prima» i due ponti sul fiume hanno una certa distanza tra loro, nella foto del «dopo» quella distanza è diversa. Un confronto «prima e dopo» autentico mostra la stessa struttura fisica, dallo stesso punto di ripresa.

Il luogo raffigurato potrebbe non essere nell’area dell’inondazione

La città colorata nella valle raffigurata nella foto del «prima» non viene nominata nelle condivisioni, ma assomiglia fortemente a Beni Bazar, capoluogo del distretto di Myagdi, nella provincia del Gandaki. Si tratta di una cittadina stretta tra due fiumi, la Kali Gandaki e la Myagdi, con le caratteristiche facciate colorate tipiche dei centri commerciali di quella zona.

Un video aereo autentico di Beni Bazar mostra la stessa morfologia.

Beni Bazar si trova tuttavia a circa 355 chilometri e oltre 11 ore di strada dal distretto di Rasuwa, dove il 26 agosto 2026 la piena improvvisa del fiume Bhotekoshi ha travolto le località di Timure, Syaphrubesi e Rasuwagadhi. Di fatto, si tratta di due aree geograficamente distinte e lontane tra di loro del Nepal.

Conclusione

Le foto del confronto «prima e dopo Nepal» sono generate con strumenti di intelligenza artificiale, come confermato dal tool di rilevazione di OpenAI, il quale individua le immagini generate con la propria AI.

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