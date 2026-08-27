Quel video “commovente” dell’elefante che salva un uomo non riguarda l’inondazione in Nepal
Circola un video che mostra un elefante in un fiume in piena con la didascalia: «In Nepal, gli elefanti stanno contribuendo a salvare vite, mentre lottano per salvarsi. Questi sono i veri miracoli». Attraverso la nostra verifica, riscontriamo che il video non mostra scene reali dall’inondazione al confine Nepal-Tibet del 26 agosto 2026.
Il video è precedente alla catastrofe
Il video, attribuito alla catastrofe nepalese, aveva già fatto il giro del web almeno dal 5 agosto 2026, quasi tre settimane prima dell’inondazione.
Conclusione
Il video dell’elefante che salva vite in Nepal era già in circolazione quasi tre settimane prima della catastrofe.
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