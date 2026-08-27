Questo video impressionante non viene dal Nepal del 2026, ma da un’altra catastrofe

Il filmato di una frana viene attribuita alla recente catastrofe, ma circola dal 2025 e attribuito all'India

Circola un video presentato come «immagini impressionanti» della frana e dell’inondazione che il 26 agosto 2026 ha colpito il confine tra Nepal e Tibet. Il video mostra un paese di montagna investito da un’ondata di fango, acqua e detriti che distrugge edifici. Di fatto, la scena non riguarda il Nepal, in quanto circola dal 2025 e ripreso in India.

Il video circola dal 2025 e attribuito all’India

Attraverso una ricerca inversa, abbiamo riscontrato una precedente diffusione del video. Il 5 agosto 2025, Sukhbir Singh Badal, politico indiano, pubblicava su X lo stesso video facendo riferimento a un «tragic cloudburst in Dharali area in Uttarakhand’s Uttarkashi district», in India.

Il 5 agosto 2025, una nubifragio devastò il villaggio di Dharali, nel distretto di Uttarkashi, Uttarakhand, provocando la piena improvvisa del fiume Kheer Ganga. Case, alberghi e negozi del mercato locale furono travolti in pochi minuti.

Conclusione

Il video oggetto di verifica ritrae la frana di Dharali, in Uttarakhand, India, del 5 agosto 2025, non la frana in Nepal del 2026.

Nota – Il 26 agosto 2026, Open.online aveva pubblicato un articolo dedicato ai video virali dell’inondazione al confine Nepal-Tibet. Tra i contenuti incorporati compariva per errore il video di Dharali. Abbiamo rettificato.

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