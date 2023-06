No! Questo non è un passaporto israeliano della moglie di Zelensky

Tra i canali filorussi e in diversi post Facebook viene condivisa la foto di un fantomatico passaporto israeliano di Olena Zelenska, moglie del Presidente ucraino Zelensky. L’obiettivo della sua diffusione è quello di far credere che entrambi siano in pronti a scappare in Israele, ma si tratta di un falso.

Il documento presenta diversi errori, come ad esempio l’indicazione del luogo di nascita “Unione Sovietica” mentre dovrebbe essere riportato “Ucraina”.

La data del rilascio del presunto documento è successiva alla data di scadenza.

La base del falso documento risulta essere quello di esempio pubblicato nel sito del Consiglio europeo.

Analisi

Ecco uno dei post di esempio dove viene condiviso anche un testo:

Mentre il presidente ucraino Zelenskij gira per il mondo a elemosinare i soldi e le armi per la sua guerra, la sua moglie ha passato un bel periodo di vacanze in Israele, e inoltre ha ottenuto il passaporto israeliano. Interessante, la signora Zelenskij si sta preparando per l’eventuale fuga fuori dall’Ucraina?

L’errore sul luogo di nascita

Un primo errore evidente è il luogo di nascita indicato nel falso passaporto: l’Unione Sovietica anziché l’Ucraina. Di fatto, chiunque sia nato prima del 1991 e durante l’Unione Sovietica non riporta nei documenti quest’ultima come luogo di nascita, ma l’attuale Paese esistente.

Passaporto scaduto prima del fantomatico rilascio

Nel documento ci sono due date, quella relativa al rilascio e la scadenza. Ciò che risulta strano è che la data di rilascio indicata è il 19 giugno 2023 mentre la data di scadenza il giorno prima, ossia il 18 giugno 2023.

Un documento simile

Online si trovano diversi passaporti israeliani, come quello del cittadino Shy Dahan:

Nel sito del Consiglio europeo è presente un esempio del passaporto israeliano. Confrontando l’immagine con quella del finto documento attribuito a Olena Zelenska, i timbri si trovano nelle stesse posizioni (diverse nel caso sopra riportato). Inoltre, ciò che risulta interessante è notare i bordi negli angoli a sinistra della foto, estremamente identici. Risulta evidente che l’immagine usata come base per il falso passaporto di Olena Zekenska sia quello presente nel sito del Consiglio europeo.

Conclusioni

Il fantomatico passaporto riporta diversi errori al suo interno, uno in particolare lo rende già nullo in quanto “scaduto il giorno prima del rilascio”. Il falso risulta creato sulla base di un modello di esempio pubblicato nel sito del Consiglio europeo.

