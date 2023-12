Ucraina, Olena Zelenska confessa: «Non voglio che mio marito si ricandidi presidente. Che farà? Può trovare altro»

«Non voglio che sia il presidente per il prossimo o per i prossimi due mandati». A parlare è la first lady Olena Zelenska, moglie del leader ucraino Volodymyr Zelensky che ha rilasciato un’intervista al podcast dell’Economist. A suo avviso, Zelensky necessita di trovare «qualcosa di nuovo» nella vita, dopo aver guidato così a lungo una nazione in guerra. Stessa sorte che desidera per lei e i suoi figli. Guardando al futuro vede uno spiraglio di luce: la famiglia finalmente riunita. «Torneremo a vivere insieme, con mio marito e i miei figli. Tutto il tempo», dice la first lady che senza giri di parole confessa chiaramente di non volere il marito nuovamenre alla guida dell’Ucraina. «Faremo una vacanza e andremo da qualche parte. E questa vacanza sarà lunga, un mese intero. E solo dopo penseremo a cosa fare dopo, io e lui», aggiunge Zelenska. Già in passato, la first lady ha più volte dichiarato quanto siano complessi e delicati i rapporti tra lei e il marito perché da quando è iniziata l’invasione russa vivono separatamente e si sentono principalmente telefonicamente. Zelenska vive, infatti, in un luogo protetto e nascosto per motivi di sicurezza.

