Zelensky annulla l’incontro con il senato USA. «È successo qualcosa all’ultimo minuto»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cancellato all’ultimo minuto il suo intervento previsto per oggi davanti al Congresso degli Stati Uniti. A spiegare il forfait il leader democratico del Senato Chuck Schumer. «Zelensky non può partecipare al nostro briefing delle 15, è successo qualcosa all’ultimo minuto», ha dichiarato il deputato statunitense ai giornalisti. Il presidente ucraino doveva parlare in videoconferenza a un Senato già spaccato sugli aiuti a Kiev e l’allarme della Casa Bianca sul rischio che, senza i fondi Usa, la Russia di Vladimir Putin possa avere la meglio. Quasi un anno fa Zelensky era andato di persona nella capitale americana ed era salito a Capitol Hill. Ma adesso la guerra a Gaza ha messo in ombra quella in Ucraina e soprattutto le elezioni presidenziali si avvicinano. Il numero uno della Casa Bianca Joe Biden ha meno margini di manovra. Non a caso, Zelensky ha deciso di rivolgersi al Senato, dove i democratici detengono ancora la maggioranza, in un briefing a porte chiuse e super segreto alla presenza del segretario di Stato Antony Blinken, il segretario alla Difesa Lloyd Austin e la direttrice dell’intelligence Usa Avril Haynes.

