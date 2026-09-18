La foto di Trump che bacia Natalie Harp è generata con l’IA

La versione nitida porta il watermark SynthID di OpenAI e ha sei dita sulla mano della donna. Le varianti sfocate risultano costruite per mascherare i segnali di rilevamento

Circola una foto che mostrerebbe Donald Trump mentre bacerebbe la sua assistente Natalie Harp su un campo da golf. La scena circola identica ma in diverse versioni, più nitide o sfocate, dove si riscontra il watermark SynthID di OpenAI e anomalie visive evidenti, tipiche dell’Intelligenza Artificiale generativa. A trarre in inganno è soprattutto la versione sfocata, meno identificabile rispetto a quella “migliorata” dall’AI e capace di ingannare il rilevamento.

Le due versioni dell’immagine

La foto circola in almeno due varianti principali, una nitida e una sfocata.

La prima risulta sfocata e a bassa risoluzione. Risulta condivisa su Threads il 14 settembre 2026 (alle ore 22:24, fuso orario italiano) e pubblicata dall’account @moondonkey con la didascalia «Here’s another one hot off the press, let’s circulate it», senza indicare fotografi, data o luogo.

L’altra versione risulta più nitida, con colori più saturi, mostrando gli stessi soggetti con dettagli più definiti, tra cui la mano destra della donna con sei dita e posta in maniera innaturale, tipico errore dell’AI generativa.

BBC Verify ha tracciato la prima apparizione dell’immagine nel canale YouTube dell’influencer democratico Keith Edwards, già noto per aver diffuso altre immagini IA false. Edwards ha dichiarato di aver trovato l’immagine online, senza indicare la fonte originale.

La firma dell’AI nella versione nitida

L’immagine più nitida, sottoposta all’analisi di OpenAI Verify, riporta un watermark SynthID, il marcatore digitale che OpenAI incorpora nei contenuti prodotti con i suoi sistemi generativi.

La versione sfocata e la firma “scomparsa” da un account all’altro

Nei commenti, l’utente @moondonkey dichiara di non essere sicuro dell’identità della donna, considerando la possibilità che si tratti di sua figlia. In un altro commento, rispondendo alle richieste sul nome dell’autore del presunto scatto, afferma che le sue fonti indicherebbero un agente che avrebbe una relazione con Melania. Affermazioni che sembrano piuttosto un tentativo di trolling. Analizzando l’immagine attraverso i sistemi di verifica di OpenAI e Google, non risultano segni di un watermark SynthID.

Il 14 settembre 2026, l’utente @martinldart pubblica l’immagine sfocata almeno un’ora prima dell’utente @moondonkey (alle ore 21:08, fuso orario italiano). Il post è stato segnalato dal collega di Shayan Sardarizadeh (BBC Verify), grazie alla ricerca di Emmanuelle Saliba di GetReal Security.

Questa versione, di fatto precedente, presenta invece il watermark SynthID di Google.

Le due versioni dell’immagine sfocata

Sottoposte ai tool di verifica di Google e OpenAI, solo una delle due immagini sfocate presenta il watermark generativo dell’AI, ed è quella pubblicata per prima da @martinldart. Quella condivisa successivamente dall’utente @moondonkey risulta ripresa da terzi, probabilmente tramite uno screenshot. La prova risulta visibile nei bordi neri presenti in alto e in basso dell’immagine.

Confrontando le due versioni sfocate, quella di @moondonkey (sotto tratteggiata in rosso) risulta essere un ritaglio di quella diffusa da @martinldart. Il taglio, così come un eventuale ulteriore passaggio tra un formato e l’altro, potrebbe aver degradato il watermark.

L’analisi di GetReal Security

BBC Verify ha citato un’analisi alla società di forensica digitale GetReal Security. Il cofondatore Hany Farid, docente a Berkeley e tra i massimi esperti mondiali di autenticazione digitale, ha esaminato le varianti disponibili e ha descritto lo scenario più probabile sul caso.

L’immagine originale risulta generata con l’IA, mentre le diverse versioni in circolazione sono state prodotte apposta per nascondere le anomalie visive e i watermark. Nel post su LinkedIn, Farid ha descritto un caso particolarmente complesso, sostenendo la probabilità che l’immagine nitida generativa sia stata degradata intenzionalmente, mentre la versione sfocata sia poi stata «migliorata» con strumenti IA per aumentarne la leggibilità, producendo così un’ulteriore variante con segnali contrastanti e autenticazione più difficile.