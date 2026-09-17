Il video del “migrante che annega un cane a Ceuta” viene dal Perù

La clip circola da mesi, molto prima della crisi migratoria nel territorio spagnolo in Africa

Circola un video in cui si vede un giovane in cima a una rampa che dà sul mare, mentre lancia ripetutamente in acqua un cane che cerca di tornare a riva. Secondo la narrazione che accompagna la scena, si tratterebbe di un migrante irregolare che vorrebbe far annegare un cane a Ceuta. In realtà, il video risale all’aprile 2026 ed è stato girato sulla spiaggia di Chorrillos, a Lima, in Perù.

Il video e il watermark

Il video circola sui social con messaggi che lo collocano a Ceuta. Il watermark sovrimpresso riporta il riferimento al canale Telegram dell’eurodeputato spagnolo Alvise Pérez.

Il vero luogo delle riprese

Di fatto, il video circola almeno dal 6 aprile 2026, mesi prima della crisi migratoria di Ceuta. A diffonderlo è stato l’account di informazione peruviano Septimodiaperu, precisando che «un uomo aveva lanciato il suo cane verso la forte corrente del mare» e collocando l’episodio sulla spiaggia di Chancay, a Huaral, in Perù

I colleghi di VerificaRTVE hanno geolocalizzato le immagini sulla spiaggia di Chorrillos, a Lima,, confrontandole con Google Earth. Nella ripresa satellitare si riconosce la stessa rampa che termina sul mare visibile nel video, lo stesso muro da cui altri ragazzi osservano la scena.

Conclusioni

Il video che circola con l’accusa di un migrante che annega un cane non è stato girato a Ceuta. Le immagini risalgono all’aprile 2026 e provengono dalla spiaggia di Chorrillos, a Lima, in Perù.

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