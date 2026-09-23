Donne con il burqa alla Festa dell’Unità del PD? Il video alterato diffuso da un troll della rete

Le donne del video sono militanti del collettivo francese Nemesis e il burqa, sul palco di Pontida, se lo sono tolto

Secondo un video che circola online, nel corso della Festa dell’Unità del PD alcune donne sarebbero salite sul palco indossando il burqa, come protesta contro il «razzismo fascista» di Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Nel filmato compare anche il logo del Partito democratico, ma in realtà il video è stato girato a Pontida il 20 settembre 2026 durante il raduno della Lega.

Il video delle donne in burqa attribuito al PD

Il post accompagna le immagini con insulti rivolti alle donne riprese, sostenendo che si tratti di un’iniziativa della Festa dell’Unità: «MISERABILI BALDRACCHE D’ ITALIA VERGOGNOSO!!! ALLA FESTA DELL’UNITÀ (PD) QUESTE RAGAZZE INDOSSANO IL BURQA PER PROTESTARE CONTRO IL RAZZISMO FASCISTA DI MELONI E VANNACCI».

Chi sono le donne sul palco di Pontida

Le donne riprese fanno parte di Nemesis, collettivo femminista di estrema destra fondato in Francia nel 2019 da Alice Cordier.

Il 20 settembre 2026, durante il raduno annuale della Lega a Pontida, sono salite sul palco vestite con il burqa al grido di «Libertà, libertà», togliendoselo in segno di protesta contro quella che hanno definito l’«islamizzazione» dell’Italia.

Il video alterato e chi lo ha diffuso

Confrontando il video editato con le riprese originali di Pontida, oltre all’aggiunta del logo del PD, la scena è la stessa ma scorre all’indietro, facendo credere che le donne stiano indossando il burqa anziché toglierselo.

A pubblicare in origine il filmato manipolato, il 20 settembre 2026 su X, è stato l’account Terra Cava 2. Si tratta dello stesso profilo che ha diffuso i video generati con l’intelligenza artificiale in cui Vannacci in divisa aggredisce donne e coppie gay, attribuiti falsamente alla propaganda di Futuro Nazionale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.