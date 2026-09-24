Trump ed Epstein in costume sullo yacht: la foto virale è stata creata con l’AI

L'analisi con i tool di OpenAI e gli errori anagrafici dimostrano che lo scatto non è reale

Circola su Facebook una foto che mostrerebbe Donald Trump e Jeffrey Epstein in costume da bagno su uno yacht, datata 14 luglio 1985. Chi la condivide la presenta come una prova «reale e documentata» del legame tra i due, che risulta verificabile da numerose altre fotografie verificate. Rispetto a queste ultime, quella condivisa che li raffigura nello yacht non è autentica in quanto generata con l’Intelligenza Artificiale.

La presunta foto del 1985 tra la Costa Azzurra e Montecarlo

Il post è accompagnato da una presunta «analisi dell’immagine». Colloca lo scatto su uno yacht nel Mediterraneo, tra la Costa Azzurra e Montecarlo, e conclude che si tratterebbe di una foto reale. Nessuna fonte viene indicata a sostegno di data e luogo.

L’incongruenza anagrafica sull’aspetto di Jeffrey Epstein

Un indizio riguarda la generazione di Epstein, che nel luglio 1985 aveva 32 anni. Nell’immagine appare invece con i capelli grigi, con un aspetto più vicino a quello che aveva circa vent’anni dopo.

La verifica con gli strumenti di OpenAI

Abbiamo caricato l’immagine diffusa in Italia sullo strumento di verifica dei contenuti generati da OpenAI, il quale indica che il contenuto è stato generato con i propri strumenti generativi, come ChatGPT.

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