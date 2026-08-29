Il video della statua di Moloch al parlamento del Massachusetts è generato con l’intelligenza artificiale
Circola un filmato che riprenderebbe l’inaugurazione della statua di un «Moloch» presso la sede del Parlamento del Massachusetts. Si tratterebbe dunque di un riferimento complottista al fantomatico rapporto della Sinistra americana con dei riti satanici, tipico delle credenze QAnon. Inoltre, nella didascalia delle condivisioni si fa riferimento a Jeffrey Epstein. Si tratta di un video falso, generato con l’Intelligenza Artificiale e diffuso da un sito satirico.
Per chi ha fretta:
- Il filmato è stato originariamente pubblicato il 13 agosto 2026 dal sito satirico americano The Babylon Bee.
- La scena è stata generata con l’uso dell’Intelligenza Artificiale utilizzando come base un’immagine creata con ChatGPT.
Il video e la narrazione complottista
Le condivisioni in oggetto presentano la seguente didascalia:
FIGLI DI EPSTEIN
La sinistra non si nasconde più e inaugura in Massachusetts una bella statua del loro schifoso demone Moloch!
Ricordiamo che in quello stato un gruppo di femmine ha appena approvato la legge che prevede l’aborto al nono mese, cioè lo spaccare la testa al bambino con un martello nella pancia della madre prima che esca!
Strano che Epstein fosse uno dei maggiori finanziatori del partito democratico USA e che TUTTI i frequentatori della sua isola fossero di sinistra, vero?
Tanta gente ancora non crede che su quell’isola ci fossero stupri di bambini, infanticidi e addirittura cannibalismo; signori guardatevi questo video e cosa stanno facendo in pubblico poi pensate questa stessa gente cosa può fare in privato!
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La fonte del filmato è un sito satirico
La fonte originale è una “notizia” del sito satirico The Babylon Bee, di cui per altro è ancora presente il logo nell’angolo in alto a sinistra della clip, come spiega il collega Jack Izzo nella sua analisi per Snopes:
Non abbiamo trovato alcuna fonte credibile sulla statua di Moloch. La storia ha avuto origine con The Babylon Bee, un sito di notizie satiriche che si descrive come una “fonte attendibile per la satira di notizie cristiane”. The Babylon Bee ha originariamente pubblicato la storia il 13 agosto 2026.
«Snopes ha avvisato i lettori di diverse voci provenienti da articoli satirici pubblicati da The Babylon Bee, tra cui una storia fittizia che suggerisce che i nuovi negozi di alimentari gestiti dal governo a New York City richiederebbero agli acquirenti di avere un “segno speciale” sulla mano o sulla fronte – il numero 666, spesso associato a Satana o all’Anticristo».
L’origine della scena e l’Intelligenza Artificiale
The Babylon Been pubblica il video il 14 agosto 2026. Per generarlo, è stata usata un’altra foto, anche questa generata con l’Intelligenza Artificiale, che circolava su X il 13 agosto 2026, il giorno prima.
Sottoponendo l’immagine al tool di verifica di OpenAI, risulta che la scena è stata interamente generata con ChatGPT.
Conclusioni
Il filmato della presunta statua di Moloch al Parlamento del Massachusetts è una clip realizzata dal sito satirico americano The Babylon Bee. Quest’ultimo ha realizzato il video usando a sua volta un’altra immagine generata con ChatGPT.
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