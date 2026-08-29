Il video della statua di Moloch al parlamento del Massachusetts è generato con l’intelligenza artificiale

A diffondere la scena è stato un sito satirico. La fonte è un'immagine, generata a sua volta con ChatGPT

Circola un filmato che riprenderebbe l’inaugurazione della statua di un «Moloch» presso la sede del Parlamento del Massachusetts. Si tratterebbe dunque di un riferimento complottista al fantomatico rapporto della Sinistra americana con dei riti satanici, tipico delle credenze QAnon. Inoltre, nella didascalia delle condivisioni si fa riferimento a Jeffrey Epstein. Si tratta di un video falso, generato con l’Intelligenza Artificiale e diffuso da un sito satirico.

Le condivisioni in oggetto presentano la seguente didascalia:

FIGLI DI EPSTEIN

La sinistra non si nasconde più e inaugura in Massachusetts una bella statua del loro schifoso demone Moloch!

Ricordiamo che in quello stato un gruppo di femmine ha appena approvato la legge che prevede l’aborto al nono mese, cioè lo spaccare la testa al bambino con un martello nella pancia della madre prima che esca!

Strano che Epstein fosse uno dei maggiori finanziatori del partito democratico USA e che TUTTI i frequentatori della sua isola fossero di sinistra, vero?

Tanta gente ancora non crede che su quell’isola ci fossero stupri di bambini, infanticidi e addirittura cannibalismo; signori guardatevi questo video e cosa stanno facendo in pubblico poi pensate questa stessa gente cosa può fare in privato!