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Carney: «Il Canada si è preparato a una possibile invasione degli Usa». Le minacce di Trump sul 51esimo Stato americano

25 Settembre 2026 - 15:03 Antonia Verderosa
La notizia dopo le ripetute minacce di Trump di rendere il Canada il 51esimo Stato americano,
La notizia dopo le ripetute minacce di Trump di rendere il Canada il 51esimo Stato americano,
Il premier canadese racconta di aver esaminato anche lo scenario più estremo dopo le dichiarazioni di Trump sul «51esimo Stato americano»
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Il governo canadese si è preparato anche allo scenario di un’ipotetica invasione degli Stati Uniti. A confermarlo è stato il primo ministro Mark Carney, parlando delle ripetute dichiarazioni di Donald Trump sull’ipotesi di trasformare il Canada nel 51esimo Stato americano. Una possibilità considerata remota, ma che Ottawa ha deciso comunque di esaminare. «Sarebbe irresponsabile non farlo», ha spiegato Carney in un’intervista al New York Times.

Carney: «È gestione del rischio»

Alla domanda se avesse preso sul serio le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Carney non ha spiegato nel dettaglio quali misure siano state studiate dal suo governo. Ha però ammesso di aver valutato anche l’ipotesi più estrema: un’azione militare statunitense. «Credo che ricoprendo certi ruoli si abbia la responsabilità di prendere in considerazione rischi remoti ed estremi», ha spiegato. «È gestione del rischio».

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