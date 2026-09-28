Guerra Ucraina-Russia, drone russo colpisce l’Accademia delle Scienze a Kiev: morti e feriti – La diretta

La Polonia cambia le regole per abbattere velivoli stranieri. Tutti gli aggiornamenti

Un drone russo ha colpito la sede dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina, nel centro di Kiev. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, il bilancio è di un morto e sei feriti, tra cui tre bambini. Nel pomeriggio, ha aggiunto il leader ucraino, un altro attacco ha colpito una struttura sanitaria nel centro della capitale.

L’attacco arriva dopo una notte di nuovi raid russi su Kiev e sulla sua regione. Secondo l’Aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato 165 droni, 112 dei quali sono stati abbattuti o neutralizzati. Nella regione della capitale almeno tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite.

Kiev rivendica nuovi progressi nel nord del Donetsk. Il Terzo Corpo d’armata sostiene di aver riconquistato 51 chilometri quadrati di territorio nell’ambito dell’operazione «Vivaldi», liberando tre villaggi e riprendendo il controllo di altri due. Secondo il comandante Andriy Biletsky, nella stessa fase sarebbero stati catturati oltre 250 militari russi.

Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha detto di aver chiesto a Volodymyr Zelensky di ridurre gli attacchi contro le raffinerie russe. Secondo il presidente americano, il leader ucraino avrebbe risposto che Kiev «probabilmente» lo farà.