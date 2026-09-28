Guerra Ucraina-Russia, drone russo colpisce l’Accademia delle Scienze a Kiev: morti e feriti – La diretta
Un drone russo ha colpito la sede dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina, nel centro di Kiev. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, il bilancio è di un morto e sei feriti, tra cui tre bambini. Nel pomeriggio, ha aggiunto il leader ucraino, un altro attacco ha colpito una struttura sanitaria nel centro della capitale.
L’attacco arriva dopo una notte di nuovi raid russi su Kiev e sulla sua regione. Secondo l’Aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato 165 droni, 112 dei quali sono stati abbattuti o neutralizzati. Nella regione della capitale almeno tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite.
Kiev rivendica nuovi progressi nel nord del Donetsk. Il Terzo Corpo d’armata sostiene di aver riconquistato 51 chilometri quadrati di territorio nell’ambito dell’operazione «Vivaldi», liberando tre villaggi e riprendendo il controllo di altri due. Secondo il comandante Andriy Biletsky, nella stessa fase sarebbero stati catturati oltre 250 militari russi.
Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha detto di aver chiesto a Volodymyr Zelensky di ridurre gli attacchi contro le raffinerie russe. Secondo il presidente americano, il leader ucraino avrebbe risposto che Kiev «probabilmente» lo farà.
Zelensky: «Un morto e sei feriti nell’attacco all’Accademia delle Scienze di Kiev»
È salito a un morto e sei feriti, tra cui tre bambini, il bilancio dell’attacco russo contro l’edificio dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina, nel centro di Kiev. Lo ha riferito il presidente Volodymyr Zelensky su X.
Il leader ucraino ha aggiunto che nel pomeriggio un altro attacco russo ha colpito una struttura sanitaria nel centro della capitale, dove i soccorritori sono al lavoro per spegnere un incendio.
Zelensky ha inoltre riferito di attacchi contro una compagnia farmaceutica e stazioni di gas a Kiev, un business center a Dnipro e altre infrastrutture civili, commerciali e di comunicazione in diverse regioni del Paese. A Dnipro, secondo Ukrainska Pravda, tre persone sono morte e almeno 12 sono rimaste ferite.
Emergency services keep working at the site of the direct strike on the Academy of Sciences building in Kyiv. Sadly, as of now, one person has been reported killed and six people injured, including three children. This afternoon, the Russians also struck a medical facility in the… pic.twitter.com/vodvKfdhFi
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026
Kiev, drone russo contro centro medico
Secondo il corrispondente ucraino del Financial Times, un altro drone russo avrebbe colpito un centro medico nel centro della capitale. Ci sarebbero feriti. Sul posto sono arrivati soccorritori e vigili del fuoco.
Polonia: «Pronti a ospitare una fabbrica di missili Patriot per l’Ucraina»
La Polonia è pronta a ospitare sul proprio territorio una fabbrica per la produzione di missili Patriot destinati all’Ucraina. Lo ha detto la viceministra della Difesa Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi nel caso in cui Kiev ottenesse dagli Stati Uniti la licenza per produrre i missili. Varsavia propone di costruire l’impianto in Polonia, considerata un territorio più sicuro rispetto all’Ucraina.
Polonia: velivoli stranieri potranno essere abbattuti anche senza identificazione visiva
La Polonia si prepara a modificare le procedure per l’abbattimento di velivoli stranieri che entrano nel suo spazio aereo. Caccia ed elicotteri potranno aprire il fuoco anche senza una precedente identificazione visiva, se i dati radar e le altre informazioni disponibili indicano una minaccia. Ad annunciarlo è stato il viceministro della Difesa Cezary Tomczyk, secondo cui le nuove procedure saranno introdotte nei prossimi giorni.
Drone russo colpisce l’Accademia delle Scienze nel centro di Kiev: morti e feriti
Un drone russo ha colpito la sede dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina, nel centro di Kiev. Nell’edificio è scoppiato un incendio e le autorità locali riferiscono di vittime e feriti. Il bilancio è ancora in aggiornamento. L’attacco è avvenuto nel distretto di Shevchenkivskyi, nel cuore della capitale.
Secondo il sindaco Vitaliy Klitschko, «almeno una donna è morta nel centro storico». Altre tre persone sarebbero rimaste ferite dagli attacchi di droni russi nella capitale
Trump: «Ho chiesto a Zelensky di ridurre gli attacchi alle raffinerie russe»
In un’intervista a Fox News Donald Trump ha detto di aver chiesto nuovamente a Volodymyr Zelensky di ridurre gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Secondo il presidente americano, Zelensky gli avrebbe risposto che Kiev «probabilmente» lo farà. Un funzionario ucraino citato dal Kyiv Independent ha però precisato che non è stato raggiunto alcun accordo: l’Ucraina sarebbe disponibile a fermare i raid solo in cambio di una tregua reciproca sugli impianti energetici.
Kiev: «Nel Donetsk liberati 51 chilometri quadrati e catturati oltre 250 soldati russi»
Le forze ucraine hanno riconquistato 51 chilometri quadrati di territorio nel nord della regione di Donetsk durante la terza fase dell’operazione «Vivaldi», nell’area di Lyman. Lo ha annunciato il comandante del Terzo Corpo d’armata ucraino, Andriy Biletsky. Secondo Kiev, sono stati liberati gli insediamenti di Nove, Ridkodub e Katerynivka ed è stato ristabilito il controllo su Karpivka e Novomykhailivka.
Biletsky sostiene inoltre che nella stessa fase dell’operazione le forze russe abbiano perso circa 2 mila uomini e che oltre 250 militari russi siano stati fatti prigionieri. Le cifre diffuse dal comando ucraino non sono state verificate in modo indipendente.
Notte di raid russi sull’Ucraina: 165 droni, tre morti nella regione di Kiev. Almeno 28 feriti a Kharkiv
«La Russia ha attaccato le nostre regioni per tutta la notte e fino al mattino», ha denunciato oggi su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Al momento, sono state segnalate decine di feriti. Solo l’attacco a Kharkiv ha provocato 28 feriti, tra cui nove bambini. Purtroppo, ci sono state anche vittime. Due persone sono state uccise nella regione di Kiev, una delle quali era cittadina dell’Azerbaigian».
Secondo l’Aeronautica militare di Kiev, Mosca ha lanciato 165 droni, tra Shahed, Gerbera e altri velivoli, 79 dei quali a reazione. Entro le 7 del mattino, le difese ucraine ne avevano abbattuti o neutralizzati 112. Sono stati registrati impatti in 14 località e cadute di frammenti in altre sette.
Il bilancio più grave nella regione di Kiev, dove secondo le autorità locali almeno tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite. Nel distretto di Bucha sono stati colpiti, tra gli altri, una casa privata, un mercato e diversi veicoli. A Kharkiv un attacco ha centrato un edificio residenziale nel distretto di Saltivka: il primo bilancio parlava di 25 feriti, tra cui nove bambini tra i 3 e i 15 anni. In seguito Zelensky ha riferito di 28 feriti, sempre nove bambini.
Mosca ha rivendicato di aver colpito anche centri dati e infrastrutture energetiche a Kiev, strutture dell’aeroporto militare di Vasylkiv e obiettivi logistici nella regione di Odessa. Il ministero della Difesa russo sostiene inoltre di aver centrato un cargo nel porto di Chornomorsk e infrastrutture del cantiere navale di Izmail. Le affermazioni russe sugli obiettivi colpiti non sono state verificate in modo indipendente.
Kallas: «La Russia prepara altri sabotaggi»
«Le informazioni di intelligence indicano che la Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie per dividere e intimidire le nostre società, scoraggiandole dal sostenere l’Ucraina», ha dichiarato l’Alta rappresentate Ue Kaja Kallas.
Tra i temi della riunione dei ministri della Difesa dell’Ue in corso a Bruxelles, anche le strategie per affrontare gli attacchi ibridi: «Proporremo anche un protocollo di emergenza per gestire tutto ciò che si colloca al di sotto della soglia dell’aggressione armata, definendo le modalità di intervento congiunto tra Commissione europea, Stati membri e Servizio europeo per l’azione esterna, oltre agli strumenti da impiegare a diversi livelli».