Il racconto dei passeggeri sul volo Dubai-Tel Aviv. «Il copilota ha accoltellato il comandante». La lite con l’aereo in picchiata, il sangue in cabina

Le immagini dei passeggeri dopo la rissa scoppiata sul volo FlyDubai. Cosa è successo all'aereo dopo che tutti i piloti hanno abbandonato i comandi

Un passeggero del volo Fly Dubai, l’aereo atterrato in emergenza in Arabia Saudita mentre era diretto a Tel Aviv, ha raccontato a Channel 12 che il copilota ha accoltellato ripetutamente il comandante con un coltellino. A fermare lo scontro tra i due e a immobilizzare il copilota sono stati diversi membri dell’equipaggio e alcuni passeggeri. «Solo i passeggeri israeliani sono intervenuti. Ci sono persone con le magliette completamente ricoperte di sangue», ha detto. Come dimostrano alcune immagini diffuse sui social in cui un passeggero aveva la camicia macchiata di sangue.

First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

La paura di una passeggera

Un’altra passeggera, Noa, che si trovava sul volo ha raccontato: «È stato molto angosciante. Abbiamo capito che il pilota era stato accoltellato e l’aereo ha iniziato a precipitare. L’aereo ha cominciato a muoversi da una parte all’altra. Abbiamo capito che i piloti avevano perso il controllo perché uno di loro era stato accoltellato. L’aereo è sceso rapidamente ed è stato davvero spaventoso» ha aggiunto.