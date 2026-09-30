La lite tra un pilota russo e uno ucraino che ha portato all’allarme dirottamento di un aereo diretto a Tel Aviv

Due caccia israeliani erano già decollati. Netanyahu in riunione di gabinetto. Poi l'annuncio

Un allarme per dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita, è stato attivato in seguito a una lite tra i piloti. Lo scrivono i media israeliani. L’allarme aveva fatto scattare l’istituzione di un centro di comando della polizia israeliana insieme ad altre agenzie di sicurezza. «Ci stiamo preparando per ogni scenario», aveva dichiarato il commissario della polizia israeliana Danny Levy. Tutte le agenzie di sicurezza – Forze di Difesa Israeliane, Shin Bet, Mossad, polizia e Consiglio di Sicurezza Nazionale – sono state coinvolte e stanno conducendo valutazioni della situazione.

Il segnale di emergenza

L’aereo di linea della Flydubai (FZ 1073) in volo da Dubai a Tel Aviv aveva segnalato un’emergenza poco dopo le 8 del mattino. Aveva trasmesso per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Poi è sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l’Arabia Saudita. Due caccia dell’Aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d’urgenza. Secondo Ynet sul volo ci sono 150 passeggeri. Secondo i dati di tracciamento del volo, segnalati da FlightRadar e citati dal Times of Israel, l’aereo ha inizialmente trasmesso il codice transponder 7700, un segnale internazionale di emergenza.

Il presunto dirottamento

Poco dopo però ha inviato il codice 7500, che indica un dirottamento o un atto di interferenza illecita. Secondo fonti della sicurezza, caccia dell’Aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare per intercettare il velivolo. I media israeliani riferiscono che il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz avevano convocato una riunione urgente sulla sicurezza.

La lite tra russo e ucraino

La compagnia aerea FlyDubai ha ufficialmente annunciato che «i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza». Lo riferisce Channel 12 in relazione all’emergenza scattata sul volo Dubai-Tel Aviv e che successivamente è atterrato in Arabia Saudita. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina.