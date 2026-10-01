California, la montagna russa X2 «provoca danni cerebrali»

Si trova nel parco divertimenti Six Flags Magic Mountain. Ma ora è stata chiusa

Una popolare montagna russa della California verrà chiusa definitivamente. Decine di persone hanno dichiarato di aver subito danni cerebrali durante la corsa. L’attrazione X2, che si trova nel parco divertimenti Six Flags Magic Mountain, è caratterizzata da discese vertiginose e brusche torsioni che hanno entusiasmato milioni di visitatori in oltre vent’anni. I suoi sedili ruotano di 360 gradi mentre i vagoni viaggiano fino a 130 chilometri all’ora.

Le denunce

Ma l’attrazione ha anche scatenato una serie di denunce. Anche quelle intentate dai familiari di due donne che, a loro dire, avrebbero riportato gravi lesioni lo scorso luglio proprio su questa giostra a nord di Los Angeles. Pamela Guillen, 40 anni, ha riportato un grave ematoma subdurale e una compressione cerebrale dopo essere salita sull’X2 il 5 luglio. È stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza che ha richiesto la rimozione di una parte del cranio, come riferito dai familiari alla Cnn.

Meno di una settimana dopo, la venticinquenne Naomi Greer-Wilkinson ha perso conoscenza dopo la corsa sulla montagna russa ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza al cervello. È rimasta in coma per settimane e, stando a quanto riferito dai genitori, non è ancora in grado di parlare o respirare autonomamente. Quattro anni fa un 22enne era morto dopo essere stato sulla giostra.

L’attrazione

L’attrazione era stata chiusa poco dopo il secondo incidente, ma martedì i responsabili del parco hanno annunciato la chiusura definitiva. «Sebbene l’X2 abbia superato con successo numerosi test di sicurezza, abbiamo deciso di chiudere l’attrazione perché riteniamo sia la scelta giusta», ha dichiarato presidente del parco, Brian Oerding.