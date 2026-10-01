Lucia Annunziata lascia il Pd in Europa?

L'europarlamentare lamenta l'esclusione dalla vita del partito. E fa sapere che potrebbe andarsene

Lucia Annunziata potrebbe lasciare il Partito Democratico. Il Foglio scrive che l’europarlamentare che ha preso 240 mila preferenze e vanto di Elly Schlein paga il Pd, versa le quote e viene esclusa dalla vita di partito. «Se il mio lavoro non serve, posso benissimo lasciare la delegazione in Europa», avrebbe detto ai colleghi.

Il caso Annunziata

Annunziata è stata una delle candidature “di grido” del Pd alle Europee insieme a Marco Tarquinio e Cecilia Strada. Schlein ha preso il 24%, mentre Annunziata aveva precisato che non si sarebbe iscritta al Pd, ma da europarlamentare versa la sua quota sia in Europa sia sul territorio. In questi mesi ha lavorato su una serie di dossier che riguardano la Cina. Ma, sostiene, in Europa la delegazione spagnola si muove cercando compromessi con i popolari, mentre la delegazione italiana pensa a come ritornare in Italia.

Lo status di indipendente

Secondo la tesi dell’articolo il Pd usa Annunziata come indipendente e nei fatti la esclude dalla vita di partito. Se lasciasse la delegazione Annunziata percepirebbe l’intero emolumento e il Pd perderebbe pure la quota. Negli ultimi mesi hanno lasciato il Pd ben quattro donne. Sarà la quinta?